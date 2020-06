Lombardia, terremoto ai vertici della sanità: tornano i nomi dell’epoca di Formigoni. Arriva il dg Trivelli

La presa in carico, voluta dalla riforma Maroni del 2015 e poi ereditata da Fontana, non è mai decollata e anzi la creazione delle Asst, le aziende sociosanitarie del territorio che assorbono sia la cura degli acuti che dei cronici, si è rivelata insoddisfacente per i pazienti fragili, quelli che non devono essere ricoverati ma devono essere seguiti a casa per patologie che durano negli anni.

La via scelta dalla Lombardia è stata la valorizzazione dell’alta ricerca, spesso privata, e la considerazione che i cittadini si possono adeguare a questo modello con visite specialistiche o andando nei pronto soccorsi. Oggi con il coronavirus questo modello si è mostrato nelle sue debolezze, visto che i medici di base non hanno subito individuato i malati, che si sono rivolti al pronto soccorso (diventati focolai). Tra le prime cose da rivedere c’è la gestione delle Rsa, per le quali è uscita una nuova delibera per la messa in sicurezza: saranno tutelate da ospiti esterni e malati di coronavirus.

Questo cambiamento sembra preludere ad un rimpasto di giunta. Cambiare assessore alla Sanità in questo momento per il governatore Attilio Fontana potrebbe sembrare un’ammissione degli errori fatti. Pertanto è possibile che se ne riparli dopo l’estate, quando sarà necessario passare ad una nuova riforma sanitaria. E allora servirà un nuovo nome.