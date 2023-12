Lombardia: a Cantù si fa pratica in laboratorio

In Lombardia si può andare alla scoperta di questo mondo antico seguendo un tour dedicato che unisce cultura e sperimentazione, con visite guidate e la possibilità di seguire un workshop per imparare alcuni segreti di questa arte. Si svolge attraversando un territorio in cui esiste una grande tradizione nel ricamo di pizzi e merletti, come Cantù, che propone un evento internazionale dedicato al merletto, o Como, conosciuta come la città della seta. Il tour fa base in una villa aristocratica del 1700, Villa Mapelli Mozzi, immersa in un grande parco: un perfetto esempio dell’architettura locale dell’epoca, dove sembra di sentire ancora l’atmosfera del tempo. Un’esperienza pratica in laboratorio permette di addentrarsi nella creazione artigianale del merletto: sotto la guida di maestri tessitori, si apprendono antiche tecniche, creando con le proprie mani qualcosa di unico. Prevista, inoltre, la visita della Fondazione Ratti, di centri culturali e musei dedicati alla conservazione di preziose testimonianze sulla lavorazione della seta e di altri filati, ma anche di aziende tessili che credono nella cultura del bello, dove si può comprendere l’influenza dell’arte del pizzo e del merletto nella cultura locale e il suo impatto sul design contemporaneo. Un viaggio che invita a rallentare e a scoprire il mondo attraverso la lente di una passione antica e affascinante, abbinandoci altre esperienze come enogastronomia, natura e sport.



