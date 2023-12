Lombardia: Chenot Espace rinnovato all’Albereta Relais & Châteaux

E’ il fiore all’occhiello de L’Albereta Relais & Châteaux di Erbusco, la Chenot Espace Health Wellness Spa, sottoposta negli ultimi due mesi a una ristrutturazione che ha riguardato i primi due piani della Spa e il ristorante Chenot, con l’aggiunta di tre nuove cabine per i trattamenti. Dopo aver conquistato il riconoscimento di “Italy’s Best Day Spa 2023” da parte dei World Spa Awards, il rinomato Chenot Espace ha riaperto le sue porte il primo di dicembre, dopo un periodo di chiusura necessario al rinnovamento. In questa fase di trasformazione è stata introdotta una gamma innovativa di diagnostica e di trattamenti pensati per migliorare lo stato generale di salute e benessere degli ospiti. Lo spazio Chenot unisce la visione pionieristica del benessere del mondo Chenot all’ospitalità a cinque stelle della famiglia Moretti. Il tutto nel contesto di un’elegante villa dei primi del Novecento immersa nel paesaggio collinare del territorio della Franciacorta. I programmi di benessere - aggiornati - sono realizzati su misura per migliorare la funzionalità, la performance e la resilienza ai fattori di stress della vita e alle malattie. Tra i trattamenti top del resort, l’Advanced detox di 6 giorni e 7 notti, studiato per indurre una purificazione profonda e una disintossicazione totale del corpo, così da eliminare le tossine, incrementare la vitalità, ristabilire i livelli di energia e ribilanciare la sua fisiologia.

