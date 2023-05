Lombardia in chiaro-scuro: si ferma l’industria ma corre il lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’industria lombarda si ferma. Se dalla seconda metà del 2020, trimestre dopo trimestre, la crescita era stata una costante, tra gennaio e marzo la produzione industriale resta ancorata sui livelli precedenti. Indice stabile, nelle rilevazioni di Unioncamere Lombardia, anche se nel confronto annuo c’è un progresso del 2,5%.

Bilancio in chiaro-scuro, che da un lato vede un lieve calo nell’utilizzo della capacità produttiva (comunque sempre oltre la soglia del 70%) e un affievolimento di molte variabili su base annua (i ricavi, così come gli ordini interni e la produzione). Anche se nel complesso, grazie alla raccolta precedente, le giornate di produzione assicurata sono ancora 90, a ridosso dei massimi storici. Mentre in generale le aspettative per i prossimi mesi si orientano verso l’alto: tra produzione, fatturato, domanda interna o estera e occupazione, in tutti i casi sono gli ottimisti a prevalere, spingendo verso l’alto il saldo delle risposte.

L’aspetto più rassicurante riguarda però il mercato del lavoro, che continua a migliorare, con un saldo positivo dell’1% tra i flussi in ingresso e quelli in uscita, il valore più alto dal 2018.

«Il 2023 dell'industria lombarda - spiega il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella - si apre all'insegna del rischio stagnazione. Come a livello nazionale anche in Lombardia a trainare ordini e fatturato è l'export, oltre agli ordini pregressi e i prezzi in crescita che continuano a sostenere le vendite. L'andamento in chiaroscuro emerge anche dalla forte disomogeneità dei settori produttivi: oltre al tessile i settori più in difficoltà soprattutto in relazione agli alti prezzi delle materie prime sono la chimica – molto penalizzata dal calo degli ordini interni –, l'alimentare, la siderurgia e la carta-stampa. Mentre dal punto di vista della produzione è necessaria un'inversione di tendenza immediata, lo stato di salute del mercato del lavoro lombardo si conferma ottimo e questo potrebbe testimoniare che in Lombardia il disallineamento tra domanda e offerta comincia a ridursi. Bisogna però attendere ulteriori conferme, che potrebbero arrivare nei prossimi trimestri dagli effetti del Dl Lavoro. Il decreto approvato dal Governo, infatti, potrà fornire una doppia spinta: incentivare in primo luogo le assunzioni e, in secondo luogo, – con il taglio del cuneo fiscale, misura apprezzata da Confindustria e che auspichiamo diventi strutturale dal 2024 – mettere più soldi in tasca ai lavoratori e alle famiglie italiane. Questo, oltre a dare un po' di respiro ai redditi delle famiglie colpiti duramente da caro energia e inflazione, potrà favorire la ripresa dei consumi dando una spinta alla produzione interna. Molto positiva anche la riforma del Reddito di Cittadinanza che però va ulteriormente migliorata, in particolare inquadrando meglio la definizione dei percettori ‘occupabili' e affiancandola a piani di politiche attive e riqualificazione professionale specifici».

«I risultati del primo trimestre - commenta Gian Domenico Auricchio, Presidente di Unioncamere Lombardia - ci lasciano ben sperare anche per il 2023: il clima di fiducia riscontrato nelle aziende con il conseguente incremento del saldo occupazionale al +1% è un ottimo segnale che potrebbe condurre ad una futura normalizzazione dell'attività industriale».