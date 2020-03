Lombardia. Chiusi gli uffici dell’agenzia delle Entrate Lavoro agile per tutti i dipendenti: garantita assistenza telefonica. Sospesi tutti gli appuntamenti di A. D.

2' di lettura



Nell’ordinanza numero 514 del Presidente della regione Lombardia del 21 marzo 2020 che prevede ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, rientra da lunedì 23 marzo anche la chiusura degli sportelli al pubblico di tutte le sedi lombarde dell'agenzia delle Entrate.

In conformità a quanto prescritto dal Dpcm 11 marzo 2020 e dal Dl 17 marzo 2020, i servizi in Lombardia saranno garantiti attraverso lo svolgimento delle attività in modalità lavoro agile.

Dunque è sempre possibile richiedere assistenza attraverso:

•il numero verde 800.90.96.96 (da telefono fisso) o 0696668907 (da cellulare): dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13 per i servizi fiscali; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 per i servizi catastali e ipotecari.

•i Centri di Contatto delle Direzioni provinciali – i recapiti telefonici e di posta elettronica sono disponibili nelle pagine di ogni direzione provinciale alla voce “Informazioni e assistenza fiscale”;

•gli Uffici territoriali delle Direzioni provinciali – gli indirizzi di posta elettronica sono disponibili nelle pagine degli Uffici territoriali e degli Uffici provinciali Territorio

•l'elenco degli indirizzi Pec dell’agenzia delle Entrate è disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it alla pagina Home / L'Agenzia / Uffici e Pec / Posta elettronica certificata - Entrate / Pec Direzioni Provinciali.

Per l'Ufficio provinciale di Milano Territorio si dovrà usare l’ indirizzo PEC: up_milano@pce.agenziaterritorio.it.

Sono del tutto sospesi i servizi di pubblicità immobiliare, gli appuntamenti prenotati sono annullati e attualmente non è possibile effettuare nuove prenotazioni.