Lombardia. Ciclovia dell'Oglio, dal Passo del Tonale al Po

La sua lunghezza totale è di quelle che può intimorire i meno audaci fra gli amanti della bicicletta: 282 km, oltre 220 dei quali in provincia di Brescia. E ancora più della distanza da percorrere a qualcuno farà magari impressione il dislivello di 1.862 metri che segnano la discesa dal Passo del Tonale (con i suoi 1.883 metri) fino alla pianura. La Ciclovia dell'Oglio è stata eletta la più bella d'Italia agli Italian Green Road Awards 2019, gli Oscar italiani del cicloturismo, ed in effetti ha molte ragioni per rivendicare questo titolo. Il percorso segue il corso del fiume dalla sorgente alla sua confluenza nel Po, attraversa l'area Unesco delle incisioni rupestri della Valle Camonica, costeggia il lago d'Iseo regalando scorci spettacolari con vista a strapiombo sulle acque (nei 5 km del tratto Vello-Toline) e si insinua fra i vigneti della Franciacorta prima di aprirsi al paesaggio tipico della Bassa. È un percorso alla portata di tutti lungo piste ciclabili, strade secondarie, sterrati e argini, immerso nella natura, che si può affrontare anche in più giorni per una mini vacanza sulle due ruote

6/11 8/11 Menu