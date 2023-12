Lombardia: Cina e Occidente nel programma di Lefay Resort & SPA Lago di Garda

E’ la Spa il cuore pulsante del Lefay Resort & SPA Lago di Garda (5 stelle lusso affiliato al circuito Preferred Hotels & Resorts, nella categoria “Legend”), che sorge a Gargnano nel cuore della Riviera dei Limoni ed è immerso in un parco naturale di 11 ettari. Il tempio del benessere vanta 4.300 mq di spazi. Qui il benessere è ovunque: nell’esplosione di luce che filtra dalle ampie vetrate, nel parco, nell’acqua delle piscine, nella suggestiva atmosfera che circonda tutto. Il percorso benessere Lefay SPA si snoda poi tra sei diversi tipi di sauna e cinque zone relax. E’ opera di un apposito comitato scientifico la creazione di un innovativo metodo benessere che nasce dall’unione tra la medicina classica cinese e la ricerca scientifica occidentale. I trattamenti sono stati creati associando le tradizionali tecniche di massaggio alla stimolazione di punti e meridiani energetici e sono personalizzati in funzione dello stato psicofisico. Nel 2023 è stata annunciata la Lefay SPA Academy, con l’obiettivo di formare professionisti benessere d’eccellenza nell’ospitalità di lusso e per il 2024 la Spa destination si prepara, a partire da febbraio, a lanciare un nuovo check up dedicato allo stress psicofisico, che analizza la curva del cortisolo. Sempre dal prossimo anno, a disposizione anche la consulenza medica “I segreti della longevità” e il nuovo massaggio riducente per l’addome, oltre al “Water Shiatsu”, effettuato in esclusiva nella suggestiva atmosfera del Lago Salino, fino all’introduzione di un’apparecchiatura ad alta tecnologia per l’analisi della pelle e ad un rituale di coppia, “La Via delle Spezie”.

3/11 5/11 Menu