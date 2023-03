Lombardia. Nel cuore della Val di Mello, la piccola Yosemite Valley italiana

D'estate la val di Mello, una valle laterale della val Masino in provincia di Sondrio, è la destinazione ideale per gli amanti dell'arrampicata, considerata la piccola Yosemite Valley italiana. In realtà in inverno con la sua foresta dei Bagni imbiancata dalla neve e con la calma e al silenzio che la caratterizzano diventa un' alternativa per chi ama un trekking sulla neve. Il rifugio Luna Nascente nel cuore della Val di Mello, oggi Riserva Naturale, è un punto di riferimento per escursionisti, alpinisti, per quanti amano in modo spensierato trascorrere del tempo in quest'ambiente unico. La struttura si inserisce armonicamente nel paesaggio mozzafiato, incastonata tra le placconate granitiche che le fanno da sfondo. Durante l'inverno il rifugio è aperto solo nel week end.

