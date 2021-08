Lombardia, fascicolo sanitario bloccato da sabato. «Server surriscaldati per il caldo»

1' di lettura

Da sabato pomeriggio, 14 agosto, è impossibile per i cittadini della Lombardia accedere al fascicolo sanitario elettronico regionale. Il blocco alla piattaforma sta creando disagi, oltre che ai cittadini, a farmacie, medici di base e ospedali per le funzioni di caricamento dati sul fascicolo sanitario.

All'indirizzo fascicolosanitario.regione.lombardia.it la Regione informa che «a causa di un intervento di manutenzione straordinaria il servizio non è al momento disponibile» e secondo l’assessorato al Welfare il problema sarebbe dovuto «al surriscaldamento dei cinque condizionatori che si trovano all’interno del Centro elaborazione dati di Aria, l’Agenzia regionale per gli acquisti e l’innovazione» (la stessa che ha creato il caos al sistema di prenotazione dei vaccini costringendo la Regione a ripiegare sulla piattaforma di Poste Italiane, n.d.r.).

«I server – prosegue l'assessorato – sono stati quindi spenti dagli stessi tecnici al lavoro per ripristinare il sistema» che secondo la Regione sarebbe dovuto ripartire al più tardi questa mattina. Per sistemi critici di questo tipo i moderni standard di disaster recovery prevedono il ripristino delle funzionalità nel giro di poche ore. Regione Lombardia e Aria, contattate da Radio24 oggi, non sono state in grado di fornire ulteriori aggiornamenti.