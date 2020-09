Lombardia Film Commission, i commercialisti della Lega agli arresti domiciliari

Di Rubba è ex revisore dei conti della Lega, uno dei commercialisti del partito già indagato dalla procura di Bergamo. Scillieri, amministratore di fatto della Andromeda e della Paloschi, è invece il commercialista nella cui sede a Milano è stata registrata e domiciliata l’ssociazione “Lega per Salvini Premier”.

Gli 800mila euro - cifra che secondo gli investigatori potrebbe essere stata gonfiata senza motivo, nonostante i lavori per la ristrutturazione - sono usciti dalle casse della Regione (per questo si parla di peculato), per entrare in quelle della fondazione cinematografica e saldare così immediatamente il conto del capannone alla Andromeda.

Secondo gli inquirenti questa operazione, che potrebbe essere servita a riversare attraverso lavori e consulenze il denaro al giro di professionisti vicini ai commercialisti, potrebbe essere frutto di uno schema fis so, utilizzato in più comprovendite di immobili di società in stato di fallimento, come era appunto la Paloschi srl.

Sostegni infatti, prestanome della Paloschi, risulta il liquidatore di una galassia di oltre cinquanta società, che vanno dal settore immobiliare a quello dell’alimentare passando per l’edilizia. Figura come una sorta di “liquidatore” di professione, più probabilmente un prestanome.

L’ipotesi è che ci siano state più operazione di compravendite “camuffate” per sottrarre risorse al fisco, realizzate con fondi pubblici e con prezzi gonfiati per distribuire “parcelle” ad un ristretto gruppo di persone. Questa teoria andrà approfondità. Al momento i riscontri sarebbero arrivati da una società simile, la New Quien.