Lombardia Film Commission, spunta una fiduciaria panamense in Svizzera La Procura smentisce poi che sia stata registrata degli investigatori la cena di fine maggio a Roma tra Salvini, Calderoli, il senatore Borghesi e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega, arrestato due giorni fa.

La Procura smentisce poi che sia stata registrata degli investigatori la cena di fine maggio a Roma tra Salvini, Calderoli, il senatore Borghesi e Andrea Manzoni, revisore contabile alla Camera per la Lega, arrestato due giorni fa.

3' di lettura

Spunta una fiduciaria panamense domiciliata in Svizzera nell'inchiesta della Procura di Milano che ha portato ai domiciliari Alberto Di Rubba, ex presidente della Lombardia Film Commission e direttore amministrativo della Lega al Senato, Andrea Manzoni, revisore contabile per il Carroccio alla Camera, l'altro commercialista Michele Scillieri e suo cognato Fabio Barbarossa.

Parte degli 800mila euro incassati dal “gruppo” con la vendita gonfiata di un immobile alla LFC, operazione “schermo” per intascare finanziamenti regionali alla Fondazione, sarebbe finita sulla società panamense. Quasi 300mila euro in tutto.

E' uno dei punti che le indagini del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf, dopo le analisi anche sulla fiduciaria italiana Fidirev, vogliono chiarire riguardo alla “destinazione finale” di una tranche della “provvista” creata con l'affare sul capannone privo “di una reale giustificazione economica”. Ed è stata avviata da giorni una rogatoria nel Paese elvetico per seguire i flussi del denaro nell'ipotesi di 'fondi neri' raccolti dai commercialisti del Carroccio. Intanto, il procuratore Francesco Greco, in merito a notizie di stampa “riguardanti un incontro cui avrebbero preso parte anche Parlamentari” ha voluto precisare “che, nel corso di quell'incontro, non era attivo alcun captatore informatico”.

Gli investigatori hanno raccolto elementi dalle loro attività, tra cui analisi di intercettazioni, su una cena a Roma a fine maggio tra alcune persone, tra cui Manzoni. Il captatore 'troyan' era attivo sui telefoni di Scillieri e del presunto prestanome Luca Sostegni (non presenti) e non su quelli di Manzoni e Di Rubba, tra l'altro molto legati al tesoriere leghista e deputato Giulio Centemero, già imputato a Milano e Roma per finanziamento illecito.

Per questo, oltre ad una ricostruzione basata su conversazioni in cui si citano nomi di persone tra cui quello di Matteo Salvini, nell'inchiesta allo stato non si può avere certezza sul fatto che alla cena fossero o meno presenti, tra gli altri, il leader della Lega e Roberto Calderoli. “Per quel che mi riguarda quella cena non c'e mai stata”, ha spiegato il vicepresidente del Senato.

Pare certa la presenza di Manzoni e del senatore Stefano Borghesi. Stando agli accertamenti, Manzoni ed altri si incontravano di solito nella Capitale e in quel periodo erano preoccupati per alcuni articoli pubblicati e per il licenziamento del direttore della filiale Ubi di Seriate (Bergamo) presso la quale Di Rubba e Manzoni avevano aperto conti. Da un'intercettazione emerge anche la loro preoccupazione di aver messo nei “guai” la Lega. Al direttore di banca i due chiesero, ha raccontato lui stesso a verbale all'aggiunto Eugenio Fusco e al pm Stefano Civardi, di aprire “conti” intestati alle “associazioni regionali” del Carroccio.