Lombardia, Fontana presenta la giunta: Bertolaso resta al Welfare

Pronta la giunta di Attilio Fontana, che sottolinea come il suo lavoro si sia concluso “in tempi rapidissimi, mettendo al centro l'interesse della coalizione, che ne esce rafforzata, e dei cittadini lombardi”. Il governatore sottolinea anche la rappresentatività dei territori, con assessori che hanno “quasi sempre” vinto la loro “battaglia elettorale”.

Fontana chiede inoltre alla nuova giunta “massimo rispetto del consiglio, vero luogo di rappresentanza della nostra regione”.

In Lombardia la nuova squadra si forma numericamente sulla base del peso dei singoli partiti. E tuttavia, guardando bene il peso delle competenze e delle deleghe, va sottolineato che il Carroccio conferma la sua forte presenza, anche se alle ultime regionali Fdi ha raggiungo il 25% mentre la Lega è al 16,5% circa.

Il Welfare rimane in mano a Bertolaso

Prima di tutto va detto che l'assessorato degli assessorati, il Welfare, rimane in mano a Guido Bertolaso, il super consulente del periodo del Covid poi diventato assessore alla Sanità negli ultimi mesi dopo l'abbandono di Letizia Moratti. A livello politico non viene inserito nella contabilità della Lega, bensì in quella del presidente Fontana. Quanto sia sostanziale o formale questo distinguo è difficile dirlo: fatto sta che l'80% del bilancio regionale è assorbito da questo assessorato, e che qui rimane l'uomo di fiducia del governatore del Carroccio. Welfare e Sanità non verranno scisse in due, come si ipotizzava giorni fa: Bertolaso mantiene tutto, in nome della continuità in una fase molto complicata per la ridefinizione degli ospedali e delle case di prossimità, in cui la Regione dovrà cercare di migliorare anchelo stato delle liste d'attesa e trovare nuovi accordi con i privati. Un affare da circa 20 miliardi all'anno di finanziamenti pubblici.

I Trasporti passano a Fdi

Proseguiamo con le conferme: Guido Guidesi, considerato un moderato della Lega, resta allo Sviluppo economico. Claudia Maria Terzi resta alle Infrastrutture: vicina a Matteo Salvini, avrà la stessa competenza del suo leader a livello regionale. Perde tuttavia di Trasporti, che va a Franco Lucente, di Fdi: la motivazione ufficiale è che i trasporti pubblici hanno bisogno di una precisa definizione nell'agenda regionale, guardando al miglioramento del servizio del treni della società regionale (e partecipata anche da Ferrovie dello Stato) Trenord. La decisione però ha anche un valore politico, perché i Trasporti passano a Fratelli d'Italia.

Alparone assessore al Bilancio e vice di Fontana

Elena Lucchini rimane alla Famiglia e Solidarietà sociale, come Massimo Sertori, uomo della Lega molto votato in Valtellina, rimane agli Enti locali e alla Montagna, con delega all'idroelettrico. Ecco le altre nomine. Marco Alparone, di Fdi, diventa assessore al Bilancio e vicepresidente di Fontana; Romano La Russa, Fdi, è assessore alla Sicurezza e Protezione Civile; Francesca Caruso, Fdi, è assessore alla Cultura; Simona Tironi, in quota Forza Italia, è assessore alla Formazione e al Lavoro; Barbara Mazzali, Fdi, è assessore a Marketing territoriale, Turismo e Moda; Alessandro Beduschi, Fdi, è assessore all'Agricoltura e Sovranità alimentare; Giorgio Maione, Fdi, assessore all'Ambiente; Paolo Franco, Fdi, è assessore alla Casa; Franco Lucente, come detto, va ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile; Alessandro Fermi, della Lega, va all'Università e Ricerca. Gianluca Comazzi, di Forza Italia, diventa assessore ai Parchi e al Territorio.Sono stati infine nominati anche i sottosegretari: Lara Magoni, Fdi, sottosegretaria a Sport e Giovani; Raffaele Cattaneo, ex assessore all'Ambiente in quota Noi Moderati, è sottosegretario alle Politiche europee e internazionali; Marco Piazza è sottosegretario all'Autonomia e ai rapporti con il Consiglio regionale; Ruggero Invernizzi, Forza Italia, è sottosegretario al Patrimonio.