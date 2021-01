Lombardia, Fontana: «Via Gallera, Moratti vicepresidente e assessore al Welfare» Dopo le polemiche sul piano di vaccinazione, il presidente della regione presenta la nuova squadra. Entrano anche due ex ministri leghisti del primo governo Conte: Alessandra Locatelli e Guido Guidesi

Letizia Moratti sarà vicepresidente e assessore al Welfare nella nuova giunta della Lombardia. È quanto ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana. Assieme a Letizia Moratti, entrano in giunta anche due deputati della Lega che hanno fatto parte del primo governo Conte e cioè l'ex ministro per la Famiglia Alessandra Locatelli e l'ex sottosegretario ai rapporti con il Parlamento Guido Guidesi.

Giulio Gallera non avrà alcun incarico nella nuova giunta della Lombardia. Lo ha spiegato il presidente Fontana: «Giulio Gallera ha svolto un lavoro molto pesante, era particolarmente stanco e quindi ha condiviso l'avvicendamento», ha detto Fontana. Il presidente ha ringraziato gli «assessori che hanno lavorato con me e hanno messo a disposizione il loro impegno e la loro capacità»: oltre a Gallera, «Silvia Piani, assessore alle Politiche per la Famiglia, Genitorialità e Pari Opportunità e Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e ai Giovani». Nei giorni scorsi Gallera aveva giustificato i ritardi della vaccinazione anti Covid nella Regione con le ferie da smaltire dei medici e la Lega lo aveva scaricato, sottolineando che si trattava di «dichiarazioni non condivise».

Nuove forze per ricominciare a correre

«Abbiamo voluto concentraci per mettere nuove forze, fresche, per continuare a guardare con determinazione al futuro della nostra regione e per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre, con la stessa forza con cui ha corso negli scorsi anni». Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa in cui ha presentato la nuova giunta. “«La Lombardia deve essere la regione che contribuisce a trascinare l'intero sistema Paese, è troppo importante per il sistema paese», ha aggiunto Fontana.

Torniamo a essere locomotiva in Europa

«Abbiamo questo obiettivo che siamo assolutamente convinti di poter raggiungere, cioè rimettere la Lombardia davanti a tutti nella ripresa e tornare a essere la locomotiva di una parte dell'Europa, ha continuato il presidente della Lombardia, presentando la nuova giunta. Fontana ha ricordato che «il momento è difficile, forse il più difficile che la regione sta affrontando dopo la seconda guerra mondiale, e lavoreremo con grande impegno e determinazione per contribuire al grande rilancio della nostra regione».

La nuova squadra

Fontana ha quindi elencato i membri della sua giunta dopo il rimpasto: Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare; Fabrizio Sala (già vicepresidente), assessore all'Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione; Stefano Bruno Galli, assessore all'Autonomia e Cultura; Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi; Raffaele Cattaneo, assessore all'Ambiente e Clima; Davide Carlo Caparini, assessore al Bilancio e Finanze; Massimo Sertori, assessore agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni; Claudia Maria Terzi, assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile; Melania Rizzoli, assessore alla Formazione e Lavoro; Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità; Stefano Bolognini, assessore per lo Sviluppo città metropolitana, Giovani e Comunicazione; Lara Magoni, assessore al Turismo e Marketing territoriale e Moda; Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza; Piero Foroni, assessore al Territorio e Protezione Civile; Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico; Alessandro Mattinzoli, assessore alla Casa e Housing sociale. Sono stati comunicati, inoltre, i nome dei 4 sottosegretari: Antonio Rossi (sottosegretario alla presidenza), Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone. È stata convocata una conferenza stampa per domani 9 gennaio alle 11 con i nuovi assessori.