Lombardia, Gallera: altri 546 morti, i positivi sono 25.515 Crescono i decessi, 3.095 in tutto, con 1.093 pazienti in terapia intensiva. Ma Milano resiste: i contagi si stanno stabilizzando da due giorni di Sara Monaci

A Milano lunghe code ai supermercati, nessuna stretta su weekend

3' di lettura

Crescono ancora i decessi in Lombardia causati dal coronavirus. Se ne contano drammaticamente 546 in più rispetto al giorno prima, per un totale di 3095. Questo è il numero più doloroso dell’ultimo bilancio della Regione Lombardia. I contagi sono arrivati a 25.515, 3.251 in più in una sola giornata. I dimessi sono 2139. GUARDA LA MAPPA

Ma la parola dell’assessore al Welfare Giulio Gallera è ancora «resistenza». I primi risultati della «zona rossa» si vedono in alcune città. Nel lodigiano il contagio si è abbassato drasticamente, sono pochissimi i nuovi casi. Ma soprattutto tiene l’argine di Milano, la città verso cui sono rivolte tutte le attenzioni dell’Unità di crisi della Lombardia.

Un passo falso, il mancato rispetto delle normative più rigide imposte in queste ore, potrebbe far esplodere un disastro, con impatti enormi sul sistema sanitario. Ma ad oggi il capoluogo lombardo registra 1.829 casi, 279 in più rispetto al giorno prima. Relativamente pochi secondo gli esperti. In tutta la provincia di contagiati sono 4.672.

Un segnale di stabilità che incoraggia a guardare avanti con tenacia, spiegano i vertici di Palazzo Lombardia. Il dato del contagio è inferiore a quello di qualche giorno fa, e questo trend è in atto già da due o tre giorni. Si aspetta una conferma durante la settimana. Questi sono i giorni dell’atteso “picco”, vedremo forse un miglioramento alla fine della prossima settimana. «C’è una maggiore stabilità da 2 giorni», conferma Gallera.

Bergamo continua a essere la provincia più colpita, con 5.689 casi, 615 in più in un giorno; seguita da Brescia, con 5.082 casi, 380 in più in un giorno. Sta crescendo molto anche Monza e Brianza, il trend è monitorato (con 268 casi in più in un giorno).