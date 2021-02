Lombardia, Laveno Mondello

La Tavola è il ristorante stellato del Porticciolo, un albergo dalla posizione stupenda sul Lago Maggiore. Oltre a Club Sandwich e dessert e al menù di 4 portate da asporto e a domicilio, si può prenotare una camera per la notte e godersi una cena speciale per il 14 febbraio: gamberi rossi di Sicilia, mousseline di cavolfiore, risotto al nero, calamari scottati e lucioperca, cozze, ‘nduja e cipollotto. Lo chef Riccardo Bassetti lo propone anche per i single che hanno voglia di coccolarsi. Cena e camera con terrazza vista lago, per due, da 299 euro.

www.ilporticciolo.com