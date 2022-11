Lombardia, Maran (Pd) si candida: «Risponderò ai cittadini, non ad accordi politici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Pierfrancesco Maran, assessore comunale Pd a Milano, si candida alle primarie del centrosinistra per le elezioni regionali in Lombardia del 2023. «Se sarò presidente, risponderò ai cittadini e non ad accordi politici», ha detto ufficializzando la sua candidatura in occasione dell'incontro «La grande impresa Lombardia» al teatro Franco Parenti di Milano.

Pierfrancesco Maran, 42 anni, oltre metà dei quali spesi come amministratore a Milano, è assessore a Palazzo Marino dal 2011: deleghe alla mobilità con la giunta Pisapia e all'urbanistica dal 2016 al 2021 durante il primo mandato di Sala. Dopo aver ottenuto alle comunali dello scorso anno oltre 9mila preferenze (record della tornata elettorale), è stato confermato in giunta da Sala, con le deleghe a casa e piano quartieri.

Esponente di spicco del Pd milanese, lo si dava come probabile candidato alle politiche 2022, ma a sorpresa ad agosto il suo nome è stato escluso dalle liste dem. Dopo le elezioni di settembre, i passi avanti per le regionali in Lombardia.