Lombardia, Milano

Il Mandarin Oriental è in una delle vie più eleganti della città, al confine con il Quadrilatero della Moda. All'interno lo stile richiama le case dell'alta borghesia milanese, mentre la spa di quasi mille metri quadrati è in stile orientale con trattamenti di ispirazione olistica. Il pacchetto Love in Milan prevede due opzioni: la giornata alla spa, con massaggio nella suite di coppia, o il pernottamento (con camera di livello superiore a quella prenotata), massaggio per due e cena al bistrot firmata da Antonio Guida, due stelle Michelin al ristorante Seta dell'hotel (al momento ancora chiuso). Il menù con vini abbinati prevede:risotto all'anice stellato con polvere di cavolo nero, capriolo con crema di cavolfiore, mandorle e yuzu, cremoso di fava tonka, chantilly ai frutti esotici e cuori di cioccolato. Il pacchetto può essere acquistato tra il 12 e il 21 febbraio 2021: l'opzione spa costa 130 € a persona; oppure, soggiorno, spa e cena: da 760 euro. www.mandarinoriental.com