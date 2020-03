Lombardia modello Codogno: chiusi uffici, negozi e alberghi, ecco la richiesta della regione al governo Le misure richieste sono state esplicitate in una lettera inviata al presidente del Consiglio, che dopo aver sentito il comitato tecnico scientifico, verosimilmente varerà un Dpcm sulla base di queste richieste

Coronavirus, Fontana: non possiamo resistere ancora per molto

La Lombardia continua il suo pressing per misure più

drastiche contro l’emergenza coronavirus. Le misure richieste sono state esplicitate in una lettera inviata al presidente del Consiglio, che dopo aver sentito il comitato tecnico scientifico, verosimilmente varerà un Dpcm sulla base di queste richieste oppure potrebbe dare comunque un via libera all’ordinanza regionale. Ecco il testo delle richieste della Regione Lombardia:

Proposte per ulteriori misure di contenimento della diffusione del virus Covid19



Ad integrazione del DPCM 8 marzo 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 59 dell'8 marzo 2020, la presente per sottoporre alla S.V. le seguenti misure atte a favorire un ulteriore contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Regione Lombardia nel valutare l’aumento esponenziale dei casi di contagio e il conseguente aggravio sul sistema sanitario, ritiene necessario procedere a un inasprimento delle iniziative di contenimento già in essere avendo constatato la riduzione dei contagi nell'area del primo focolaio della Provincia di Lodi soggetta a misure restrittive dal 23 febbraio.

Come comunicato in precedenza, le misure sono state condivise con i Sindaci dei Comuni capoluoghi, Anci, UPL e gli attori del Patto per lo Sviluppo.