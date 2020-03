Lombardia, oltre 26 milioni raccolti dalle fondazioni di comunità

La Fondazione di Comunità Milano ha lanciato il Fondo #Milano Aiuta con l'obiettivo di potenziare i servizi di assistenza domiciliare a favore di persone dimesse dagli ospedali, di anziani soli e famiglie fragili a fianco di Comune di Milano, Città Metropolitana, Protezione Civile e Ats Milano. Un fondo partito con una dotazione iniziale di 50mila euro da parte di Fondazione Cariplo e 100mila euro dalla Fondazione di Comunità Milano che in due settimane è arrivato a più di 8 milioni di euro. Così per esempio alcuno studenti hanno lanciato “Home is bello”: realizzano magliette home made a fronte di un piccolo contributo richiesto agli acquirenti.

A Lecco Aiutiamoci per i ventilatori

Grazie alla Fondazione di Comunità del Lecchese onlus, è nata la raccolta Aiutiamoci, un fondo partito con una dotazione iniziale di 50mila euro da parte di Fondazione Cariplo e 100mila euro della Fondazione della Comunità di Lecco per il Sostegno sanitario all’Azienda sociosanitaria territoriale. La comunità ha risposto in modo straordinario con gruppi spontanei di raccolta tra le persone e in breve tempo il fondo ha raggiunto la cifra di 2,2 milioni di euro, grazie al contributo di migliaia di donatori, di cui 180mila euro di donazioni. Grazie ad “Aiutiamoci” sono già stati acquistati 20 ventilatori polmonari e dieci scanner per la misurazione della temperatura corporea che saranno forniti in dotazione alle forze dell'ordine del territorio. 950mila sono stati destinati la settimana scorsa per dotare i reparti del Manzoni e del Mandic delle attrezzature mediche richieste dalla direzione dell'Asst di Lecco.

I “Ferragnez” da salotto

“Aiutiamoci” non si ferma e per le piccole donazioni l'invito è quello di utilizzare la campagna avviata sulla piattaforma GoFundMe dalblog “La tenda in salotto”. Gli ideatori sono Michele Cattaneo e Gioia Rota, che, grazie al sostegno dei loro follower, hanno raccolto quasi 40.000 euro.

«Sono un'assistente sociale» racconta Michele «e conosco da anni l'impegno della Fondazione di comunità del lecchese. Insieme a mia moglie gestisco il blog. Ci seguono tante persone, tra Instagram e Facebook arriviamo a 60.000. Pochi giorni fa, leggendo della raccolta fondi che hanno lanciato Fedez e Chiara Ferragni, mi ha chiamato mia moglie e mi ha detto “Non siamo loro e non avremo i loro numeri, ma secondo me nel nostro piccolo dobbiamo fare qualcosa anche noi!”.

Ospitare gratis il personale ospedaliero

Non solo denaro, anche ospitalità. Claudia Pattarini è la vicepresidente di “Ospiti per Casa”, un'associazione storica di proprietari di B&b del Lago di Como nella quale, più recentemente, sono confluiti anche gli host Airbnb del territorio. L'intento comune è quello di coniugare l'ospitalità con la valorizzazione del territorio e la promozione dei valori di sostenibilità e responsabilità. “Abbiamo ascoltato gli appelli dei sindaci e sappiamo che molti di loro sono in difficoltà perché l'aumento dell'organico ha creato un problema di mancanza di luoghi dove poter ospitare queste persone che sono costrette a spostarsi o a fare turni massacranti lontano dalle loro abitazioni». L'associazione ha fatto una mappatura delle abitazioni sfitte (moltissime, per il crollo del turismo a causa del Coronavirus) e verificato la disponibilità dei membri a ospitare anche gratuitamente il personale sanitario e le forze dell'ordine, un'altra categoria in prima linea nell'emergenza. La risposta è stata immediata ed entusiasta: «La nostra associazione è nata con questo spirito, quello di offrire un alloggio ma anche un supporto, e mai come adesso c'è bisogno di vera accoglienza» aggiunge Claudia.

Brescia aiuta la terapia intensiva

A Brescia, una delle città più colpite dall'emergenza, la fondazione della Comunità Bresciana ha attivato il fondo AiutiamoBrescia. È stato avviato con una dotazione iniziale di 50mila euro da parte di Fondazione Cariplo e 100mila euro da parte della fondazione locale. Il fondo è destinato al sostegno degli ospedali per l'emergenza sanitaria e in pochi giorni ha raccolto oltre 11,8 milioni di euro con una gara di solidarietà che prosegue senza sosta. Per la raccolta è stata utilizzata la piattaforma Forfunding di Intesa Sanpaolo, oltre ad un Iban dedicato.

Grazie ad AiutiamoBrescia sono già stati creati quarantadue posti in terapia intensiva nei presidi sanitari del territorio con 2,5 milioni donati, posti letto che, vista la progressione eccezionale della raccolta, arriveranno a raggiungere presto i duecento.