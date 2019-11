Lombardia a passo d’uomo: la crescita è un decimo rispetto al 2018

Nella media dei primi tre trimestri Monza, Bergamo, Brescia, Lecco e Varese sono le aree in arretramento, nel solo terzo trimestre Brescia cede l’1,8%, Monza l’1,7%, Bergamo lo 0,8%.

A prezzi correnti il fatturato per l'industria cresce ancora su base annua (+2,4%) riuscendo così a portare la crescita media dei primi tre trimestri al +2,0%. Come segnalato per la produzione, anche la crescita media del fatturato si attesta su un valore molto inferiore rispetto alla media del 2018 (+4,7%).



Gli ordinativi esteri dell'industria, dopo le difficoltà segnalate gli scorsi trimestri, registrano un incremento congiunturale dell'1,4% ma un dato tendenziale ancora vicino alla variazione nulla (+0,4%). La crescita media dei tre trimestri del 2019 rimane così ben lontana dal dato medio dello scorso anno (+4,9%). Gli ordini interni mantengono tassi di crescita minimi intorno allo 0,3% sia in ottica tendenziale che congiunturale, che non riescono a compensare i risultati negativi di inizio anno portando a una variazione media dei primi tre trimestri 2019 negativa (-0,2%), contro il +2,7% del 2018.



L'occupazione per l'industria presenta un saldo nullo. In questo trimestre tasso d'ingresso (2,4%) e tasso d'uscita (2,4%), entrambi in aumento, si compensano perfettamente. In calo il ricorso alla CIG, con una quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione al 5,9% e la quota sul monte ore allo 0,6%.

Nell'artigianato il saldo occupazionale è negativo (-0,4%), in questo caso per via di un calo del tasso d'ingresso (2,2%) e un contestuale aumento del tasso d'uscita (2,6%). Stabile il ricorso alla CIG con una quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione al 2,6% e la quota sul monte ore allo 0,5%.



Le aspettative degli imprenditori industriali sulla produzione, dopo il miglioramento dello scorso trimestre, tornano negative riallineandosi alle aspettative sull'occupazione in progressivo deterioramento da alcuni trimestri. Peggiorano anche le aspettative per la domanda che si trovano in area negativa sia per quanto riguarda il mercato estero che per quello interno.