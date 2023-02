Lombardia: Piani di Bobbio, Foppolo e Chiesa in Valmalenco

È la stazione sciistica più vicina a Milano (un'ora di auto) e alla Brianza e quindi sempre molto frequentata nei week end. Quello dei Piani di Bobbio è un comprensorio perfetto per una pausa sulla neve anche di più giorni (le strutture sono direttamente sulla piste) e si vi giunge salendo con la cabinovia da Barzio (Valsassina lecchese) o con la seggiovia da Valtorta (lato bergamasco) pagando rispettivamente 42 e 34 euro il giornaliero festivo. Una volta in quota, a circa 1.650 metri con vista sulle Grigne e il Pizzo dei Tre Signori, sono a disposizione circa 35 km di discese servite da vari impianti quadriposto, con un giusto mix fra tracciati per sciatori principianti ed esperti. Neve permettendo, c'è anche un'area di 1.500 mq interamente dedicata agli snowboarder. Simile, anche se più contenuta, è una storica stazione sciistica della Val Brembana, quella che oggi comprende e collega Foppolo e Carona (con la denominazione Brembo Ski e uno ski pass combo a 36 euro) e offre 22 km di tracciati fra 1.160 e i 2.163 metri di altezza. Fra le sue attrazioni principali la pista nera Cappelletta che scende dal monte Valgussera e l'Iron snowpark in quota. Ci sono almeno due buone ragioni, infine, per scegliere la Valmalenco e l'Alpe Palù: una è la possibilità di raggiungere il comprensorio (in circa 2 ore e mezza da Milano) con il pacchetto “Treno della neve” di Trenord, l'altra è quella di salire a bordo della funivia Snow Eagle, la più grande al mondo con cabine da 160 posti. L'area dedicata allo sci alpino comprende poco meno di 50 km di piste di vario genere con le chicche della rossa che scende per 8 km da Sasso Alto alla località San Giuseppe e la nera Thoeni con pendenze che raggiungono il 55%.

3/9 5/9 Menu