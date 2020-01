Lombardia regina dell’Art bonus

Il Comune di Milano

Infine, la spesa dei Comuni in diminuzione da anni, dopo una lieve risalita nel 2015, è nuovamente scesa sotto i 2 miliardi di euro complessivi e nel 2017 (ultimo anno rilevato da Istat), si ferma complessivamente a circa 1,9 miliardi di euro con una flessione dell'1,8 % rispetto al 2016, si legge nel rapporto Federculture.

Ancora più evidente l'andamento negativo delle risorse provenienti dalle amministrazioni provinciali: solo nell'ultimo anno di riferimento, 2017/2016, si registra un -19,7%. Ma il trend pluriennale evidenzia come gli stanziamenti provinciali per il settore culturale siano decimati: solo considerando gli ultimi cinque anni si è passati da 131 milioni a 52 milioni di euro annui. A livello di città Milano è tra le più virtuose. Il Comune lombardo destina il 3% del proprio bilancio alla spesa in cultura e a livello procapite 82,5 euro per ciascun cittadino residente, posizionandosi al terzo posto tra i Comuni più popolosi dello stivale.