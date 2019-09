Lombardia, ritornano le controgaranzie

ISTITUZIONE RESPONSABILE

Soggetto gestore: Finlombarda Spa

SCADENZA

31 maggio 2020. Le operazioni finanziarie dovranno essere erogate (o attivate) dalle banche da non più di 3 mesi rispetto alla data di richiesta di inserimento nel portafoglio controgarantito. Solo in sede di prima applicazione, saranno ammesse operazioni erogate (o attivate) a partire dal 1° febbraio 2019

DOTAZIONE FINANZIARIA

9.700.000 euro a valere sul Fondo controgaranzie

DIMENSIONE CONTRIBUTO

Controgaranzia gratuita, concessa nella misura del 50% dell’importo garantito dal Confidi, a condizione che la garanzia da questi rilasciata non superi la percentuale massima dell’80% dell’operazione finanziaria e che resti in capo al soggetto richiedente almeno il 20% del rischio da esso assunto, e fino a massimo 500.000 euro.

La controgaranzia opera nei limiti della prima perdita prefissata (5,5%)

BENEFICIARI

Piccole medie imprese (incluse le società tra professionisti o le società multidisciplinari iscritte nell’apposita sezione speciale del registro delle imprese) attive al registro delle imprese e liberi professionisti che abbiano sede legale e/o operativa o comunque sede delle attività in Regione e che non si trovino in situazione di insolvenza