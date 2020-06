Lombardia, Roche si aggiudica la gara per i test sierologici

La Regione Lombardia ha fatto quindi richiesta di 500mila test alla Diasorin, per una commessa da 2 milioni. L’accordo è stato preso il 28 marzo e ampliato l’11 aprile. Si parlava nel contratto di «300mila determinazioni nel mese di maggio e 200mila nel mese di giugno». Ora rimane da capire se verranno ritirati o se potranno “convivere” con quelli di Roche.

Braccio di ferro con i comitati dei disabili

Intanto sul tema dei tamponi ai disabili si inasprisce il clima in Lombardia. La commissione sanità del consiglio regionale ha bocciato la mozione che chiedeva impegni «concreti» per i disabili, con test, tamponi e dispositivi di sicurezza da fornire gratis. Lo stop alla proposta del Pd ha fatto infuriare le associazioni dei disabili.

Qualche passo in avanti in realtà c’è stato. La Lombardia con due delibere di maggio ha approvato le linee guida per la riapertura dei centri diurni chiusi a causa dell’emergenza Covid e l’adeguamento di 300 euro nei contributi per bambini e ragazzi con disabilità grave. Una mozione dei democratici ora proponeva ulteriori impegni per la messa in sicurezza dei disabili, ma su possibili aggiustamenti “a ribasso” proposti dalla maggioranza non sono stati trovati accordi. Il comitato delle famiglie dei disabili parla di «ennesimo schiaffo», a causa del quale si dice «pronto a scendere in piazza».