Lombardia spinta dai nuovi ordini

Settantaquattro giorni, quasi due mesi e mezzo contando anche sabati e domeniche. Lo scatto in avanti del periodo di produzione assicurata, arrivato anche ben oltre la media del 2019, periodo pre-Covid, è la nota più lieta dell'ultima rilevazione sull'economia lombarda. L'analisi di Unioncamere Lombardia è in realtà fatta di luci ma anche ombre, con la produzione del primo trimestre in grado di lievitare solo di qualche decimale (+0,2%) rispetto al periodo precedente. Se il rimbalzo tendenziale (+8,7%) era statisticamente atteso, la sua ampiezza non basta comunque a chiudere il gap con i livelli precedenti, dopo il tonfo di oltre dieci punti del periodo gennaio-marzo 2020.

Se però in termini produttivi la ripresa è ancora in parte di là da venire, indicazioni più confortanti arrivano in termini prospettici, guardando anzitutto agli ordini. In crescita a doppia cifra su base annua tanto in Italia che all'estero ma in progresso di oltre un punto anche rispetto al periodo precedente. Commesse superiori ai livelli medi anche del 2019 e che vanno appunto a saturare la produzione per molte settimane, alimentando inoltre l'ottimismo delle imprese. Le attese degli imprenditori sull'andamento della domanda mostrano un deciso miglioramento, così come accade per le previsioni sulla produzione del secondo trimestre, dove gli ottimisti superano ampiamente coloro che invece esprimono riserve e stime negative.

Se è vero che la velocità di crociera in termini di confronto congiunturale non pare eccelsa, è evidente tuttavia il progressivo ritorno alla normalità in termini produttivi: l'utilizzo della capacità degli impianti sale infatti a ridosso del 74%, un paio di punti abbondanti oltre i livelli di fine 2020 e non distante da quanto accadeva nel 2019.

Più ampio rispetto alla produzione è il recupero del fatturato, legato anche al decumulo delle scorte immagazzinate nei periodi precedenti e rimaste in parte invendute: il balzo annuo è dell'11,1%. Rispetto al livello medio del 2019, tuttavia, l’industria sconta ancora un gap vicino ai cinque punti. .

Livelli ancora non raggiunti anche in termini di output.