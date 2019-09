Lombardia. In Valmalenco natura in primo piano

Sono esperienze in cammino quelle che propone L' Altro Festival, un appuntamento unico nel suo genere. Il 5 e 6 ottobre, tra Sondrio e Valmalenco, va in scena un evento diffuso, a stretto contatto con l'ambiente, nel quale l'auto non è necessaria. Ogni viandante può scegliere il proprio sentiero: boulder e arrampicata, racconti d'autore, percorsi di scoperta, musica e sapori, esperienze in natura o semplicemente il cammino. Si partirà da Sondrio per risalire la Valmalenco fino a Chiareggio al cospetto del Disgrazia, a piedi o in bicicletta, percorrendo tutti quei luoghi che si attraversano abitualmente in auto. La traccia di cammino segue il sentiero Rusca. Lungo il cammino accompagneranno il viandante appuntamenti diffusi, incontri e spazi inesplorati. Tutti gli appuntamenti del festival saranno gratuiti, ma è̀ bene iscriversi.