Lombardia, al via i bandi: fondi Ue per 300 milioni

Entra nel vivo la fase attuativa per la spesa dei fondi europei della programmazione 2021-2027 in Lombardia. Dopo anni di preparazione, partono i primi bandi della Regione finanziati con il Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr) e con il Fondo sociale europeo plus (Fse+). Oltre 300 milioni di euro da qui a inizio gennaio, a partire da lunedì 12 dicembre, con due bandi Fse+: formazione continua 2023-2024 (30 milioni) e dote formazione per l’apprendistato (21,6 milioni).

Nel primo caso l’obiettivo è il miglioramento delle competenze dei lavoratori con voucher aziendali per corsi di formazione continua. Sono ammesse imprese iscritte alla Camera di commercio, imprese familiari, enti del Terzo settore, associazioni riconosciute e fondazioni. Ammessi anche cooperative e liberi professionisti. Con procedura “a sportello”, l’impresa ottiene un contributo fino a 2mila euro all’anno per ogni lavoratore, fino a un massimo di 50mila euro all’anno. Sempre il 12 si apre il bando Apprendistato di primo e terzo livello per l’anno formativo 2022-2023, per l’accompagnamento al lavoro e la formazione dei giovani. È rivolto a istituzioni formative accreditate, istituzioni scolastiche, centri provinciali per l’istruzione degli adulti, Its e anche associazioni temporanee di scopo in cui siano coinvolte anche le università. Il finanziamento è di 21,6 milioni di euro, di cui 17,5 assicurati dal Pnrr. Il bando si chiude il 31 agosto.

Competenze e apprendistato

Martedì 13 dicembre parte Formare per assumere, il bando da 25 milioni di euro, finanziato dal Fse+, per i datori di lavoro che assumono disoccupati e attuano un percorso di formazione per colmare il gap di competenze in ingresso. Al voucher formativo fino a 3mila euro, si aggiunge il bonus occupazionale da 4mila euro per gli uomini fino a 54 anni, a 8mila per le donne da 55 anni in poi. Per i contratti di apprendistato, il bonus va da 1500 euro (uomini fino a 29 anni) a 7mila per le donne da 30 anni in su. Ulteriori mille euro si aggiungono se ad assumere è un'impresa con meno di 50 dipendenti.



Milano-Cortina e internazionalizzazione

Se per il Fse+ c’era già stato qualche avviso subito dopo l’estate, in continuità con la programmazione 2014-2020, il programma Fesr Lombardia 21-27 è al debutto. I primi due bandi attuativi saranno pubblicati entro fine anno e finanziano investimenti per l’internazionalizzazione (7 milioni) e per l’adeguamento delle strutture ricettive in vista delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026, a cui sono destinati 30 milioni per rafforzare la competitività delle strutture alberghiere e non.

Sempre con il Fesr, viene finanziato con 30 milioni un bando per l’attrazione degli investimenti esteri e lo sviluppo di quelli esistenti nelle Pmi e nelle MidCap. Gli investimenti devono essere correlati all’avvio di uno stabilimento produttivo in una nuova sede operativa o all’ampliamento di uno sito già operativo.