Lombardia, al via i bandi per i sostegni alle imprese

In Lombardia contro la crisi economica si riparte dai fondi europei per lo sviluppo regionale (Fesr), che prevedono per la Regione un miliardo per i prossimi sette anni, in linea con le precendenti negoziazioni a Bruxelles. Quest’anno il Pirellone introduce un nuovo metodo di lavoro, per facilitare le imprese: per 325 milioni, di competenza dell’assessorato alle Attività produttive, verrà fatto subito un calendario su quando e su quali temi usciranno i bandi, per i prossimi due anni, in modo da agevolare la programmazione degli imprenditori e i loro investimenti.

Finora infatti i bandi sono stati resi noti nel momento in cui venivano aperti (a parte in Emilia Romagna, con un anticipo di programmazione per due soli mesi); ora invece si spiegherà cosa accadrà nei prossimi due anni, quali misure verranno messe in campo e con quale disponibilità di risorse. Una decisione che ha trovato il favore delle associazioni di categoria.

Questo metodo riguarda, come detto, un pacchetto economico da 325 milioni, parte di quei 500 milioni del Fesr destinati all’assessorato alle Attività produttive. I restanti 500 milioni andranno in prevalenza all’assessorato che si occupa di Ricerca e Innovazione.

Sono sedici le misure del pacchetto, in attivazione da settembre di quest’anno fino a fine 2024. Tra i primi a partire saranno i fondi a sostegno dell’internazionalizzazione e dello sviluppo aziendale e un nuovo strumento finanziario per il sostegno alle start-up innovative e ad alto potenziale. Contemporaneamente partirà un’azione di accompagnamento per lo sviluppo delle competenze delle imprese e a seguire saranno varati interventi di sostegno al microcredito per nuove aziende e destinati alla trasformazione digitale dei modelli di business, all’attrazione di investimenti esteri e al rafforzamento della competitività delle filiere e degli ecosistemi produttivi in Lombardia.

«Abbiamo deciso di anticipare i tempi - ha commentato l’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Guido Guidesi - una scelta presa insieme alle associazioni di categoria durante il tavolo competitività per avere una concreta pianificazione degli strumenti che metteremo a disposizione delle imprese fino al 2024. È la prima volta che si fa una programmazione così dettagliata».