London FreeCyle 2019

Siete amanti della bici? Vi stuzzica l’idea di girare nel centro di Londra su due ruote senza l’assillo delle auto e del traffico? Allora domenica non potete mancare la London FreeCycle 2019. In occasione della Prudential London Race, gara ciclistica competitiva, la città organizza una “biciclettata” per amanti della bici, famiglie e turisti. Un percoso di 7 miglia, inframezzato da musica, cibo e intrattenimento: si pedala lungo tutti i più imortanti monumenti di Londra e si finisce a Buckingham Palace. Tutto gratis, ma soprattutto tutto senza auto: il centro viene chius al traffico. Ma se siete turisti non avete la bici? Nessun problema: usate quelle pubbliche. Per iscriversi, andare sul sito: https://www.prudentialridelondon.co.uk/events/freecycle/