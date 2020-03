London Symphony Orchestra a tutto Bartòk François-Xavier Roth dirige la Suite di Danze e la musica per il balletto Il principe di legno di Angelo Curtolo

Lo scorso febbraio è stato stimolante vedere due registe innovatrici come Emma Dante e Serena Sinigaglia affrontare due opere intrise nella tradizione come Cavalleria e Pagliacci. Adesso lo spettacolo ci viene offerto in streaming – visto che i teatri sono chiusi. A Londra le sale sono ancora aperte e così possiamo sentire Stravinskij e Bartok con la London Symphony Orchestra.



In Italia i teatri sono chiusi fino al 3 aprile. Ma già alcuni teatri e orchestre hanno voluto presentare in streaming alcuni degli spettacoli andati in scena di recente.

Ecco il Teatro Valli di Reggio Emilia, che pubblica nel proprio sito i due atti unici Cavalleria rusticana, di Mascagni, e Pagliacci, di Leoncavallo. Si tratta dello spettacolo che ha debuttato il 9 febbraio scorso, affidato per la regia a due artiste innovative e dal segno stilistico inconfondibile, come Emma Dante (per Cavalleria) e Serena Sinigaglia (per Pagliacci). Direzione di Frédéric Chaslin, bella compagnie di canto, con l'Orchestra del Comunale di Bologna.



E poi l'Orchestra di Santa Cecilia, a Roma, che si fa ascoltare in streaming. Fino al 20 marzo sul sito sentiamo il Concerto n. 2 di Chopin con il pianista Jan Lisiecki, l'Orchestra è con il suo direttore Antonio Pappano; segue la Sinfonia n. 40 di Mozart. Fino al 19 marzo è disponibile l'opera Fidelio, registrata all'inaugurazione della Stagione 2016-17, direttore Pappano con una bella compagnia di canto. Fino al 21 marzo ci ascoltiamo invece la violoncellista Sol Gabetta nel Concerto di Lalo, dirige Mikko Franck.



A Londra le sale sono ancora aperte, così il 18-19 al Barbican ecco due programmi presentati dalla London Symphony Orchestra, direttore François-Xavier Roth: il 18 è tutto Bartók, con la Suite di Danze e la musica per il balletto Il principe di legno; il 19 a questi pezzi si aggiunge lo splendido Concerto per violino di Stravinskij, con Isabelle Faust (lso.co.uk)