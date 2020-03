Londra, addio all’austerità Doppia mossa di Tesoro e Banca d’Inghilterra Tassi al minimo storico e Finanziaria espansiva per sostenere l’economia tra l’emergenza coronavirus e transizione post-Brexit di Nicol Degli Innocenti

Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, con la storica valigetta rossa del budget a Downing Street

3' di lettura

Azione concertata del Tesoro britannico e della Banca d’Inghilterra per sostenere l’economia durante la transizione post-Brexit e la crisi dovuta al Covid-19. Taglio di emergenza dei tassi al minimo storico dello 0,25% da parte della BoE e Finanziaria espansiva per il neo-cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak.



Il budget annunciato poco fa dal cancelliere segna come previsto la fine dell’austerità con un massiccio aumento della spesa pubblica. Le prime parole di Sunak sono state per l’emergenza coronavirus: «Voglio che tutti sappiano che stiamo facendo tutto il possibile», ha detto, annunciando 30 miliardi di sterline di fondi per rafforzare il sistema sanitario sia a livello centrale che a livello locale, per i sussidi per i lavoratori autonomi e per aiutare le imprese nel pagare gli stipendi dei dipendenti assenti per malattia.



Whatever it takes

«Farò tutto quello che serve per sostenere l’economia», ha detto il cancelliere, usando deliberatamente la celebre frase di Mario Draghi: “whatever it takes”.



Sunak ha anche aumentato di 6 miliardi di sterline il budget del servizio sanitario nazionale e ha confermato che le promesse della campagna elettorale di assumere 50mila infermiere e costruire 40 nuovi ospedali verranno mantenute.



L’altro grande pilastro della Finanziaria è l’aumento della spesa per le infrastrutture ai livelli massimi dal 1955: 170 miliardi di sterline nei prossimi cinque anni verranno investiti in grandi progetti, in particolare strade, ferrovie e banda larga. «Se serve al Paese, lo costruiremo», ha detto il cancelliere.