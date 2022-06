Sciopero di treni e metropolitane, Londra bloccata. A casa un milione di pendolari

Inflazione al 9%, aumenti salariali al 3%

Con l’inflazione attualmente al 9%, il sindacato di categoria Rail, Maritime and Transport Union ha detto di non poter accettare l’ultima offerta delle compagnie ferroviarie di un aumento del 3%. Ma le società ferroviarie sostengono di non poter offrire di più, dato il numero attuale di passeggeri: ci sono stati quasi 1 miliardo di viaggi in treno nel Regno Unito nei 12 mesi che hanno preceduto marzo 2022, con un forte calo rispetto a 1,7 miliardi nei 12 mesi prima della pandemia.

Il ruolo del governo Johnson

Sebbene il governo di Boris Johnson abbia detto di non essere coinvolto direttamente nei colloqui, secondo il sindacato svolgerebbe invece un ruolo importante in un settore per sua natura fortemente regolamentato, e sostiene che potrebbe offrire alle compagnie ferroviarie maggiore flessibilità in modo che queste possano offrire un sostanziale aumento salariale. Il governo ha però avvertito che forti aumenti scatenerebbero una spirale salari-prezzi che spingerebbe l’inflazione ancora più in alto.

Tutte le parti stanno comunque tenendo sott’occhio le reazioni dell’opinione pubblica. Il primo ministro Boris Johnson ha subito detto che la responsabilità dello sciopero è tutta dei sindacati: martedì 21 giugno ha detto che gli scioperi sono «sbagliati e inutili», osservando che «i baroni del sindacato» dovrebbero sedersi con i responsabili delle aziende di trasporti ferroviari per trovare un accordo.

Il governo ha anche affermato di voler cambiare la giurisdizione in modo che le compagnie ferroviarie debbano comunque fornire un livello minimo di servizio durante gli scioperi, se necessario assumendo lavoratori a contratto per sostituire il personaleche ha incrociato le braccia.