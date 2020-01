Londra cambia volto: più case nuove per attirare compratori asiatici

St William, Prince of Wales Drive, Lifestyle

Prince of Wales Drive ha un’eleganza più sobria e un look più industriale e punta sulla tecnologia: non servono chiavi per gli ascensori biometrici e le porte touchscreen. Altro elemento importante è la luce: ogni appartamento ha un balcone o terrazza coperta abitabile e finestre a tutt’altezza. I prezzi partono da 700mila sterline e resta disponibile solo qualche appartamento a Bowden House, ultimo dei palazzi a essere completato.

Anche di là dal fiume è quasi del tutto sold out Clarges Mayfair di British Land, rarissimo palazzo di nuova costruzione nel cuore di una zona d'epoca e affacciato su Piccadilly e sul verde di Green Park.

Clarges Mayfair

Clarges punta decisamente sul lusso con materiali come marmo e onice e tappeti di seta e ha molte caratteristiche di un hotel a cinque stelle, con un ingresso spettacolare dominato da una cupola di vetro intarsiato e una zona benessere con colonne e una piscina di 25 metri, un record per un complesso residenziale privato a Londra. Acquirenti soprattutto internazionali hanno investito milioni in un indirizzo di prestigio e un progetto unico con solo 34 appartamenti.

I nuovi immobili di lusso sono molto richiesti ma potrebbero essere anche un buon investimento. I dati dimostrano che i prezzi degli immobili di nuova costruzione sono aumentati più dei prezzi delle case d’epoca dalla data del referendum a oggi.

Secondo uno studio di Stone Real Estate, le case nuove sono salite del 9,9% contro il 6% per le case esistenti in Gran Bretagna. A Londra dal 2016 a oggi le case d’epoca hanno registrato un calo del 2,1%, mentre le case nuove hanno resistito, aumentando dell’1,6 per cento. Nella City londinese il divario è ancora maggiore (+26,1% per i nuovi immobili contro il +13,6% per immobili esistenti).