Londra celebra il kimono, icona fashion dal 1600 Si apre il 29 febbraio al V&A «Kyoto to Catwalk», la mostra che racconta la storia del capo giapponese nel corso del secoli di Nicol Degli Innocenti - Londra

Simbolo del Giappone, capo senza tempo ma sempre contemporaneo: la prima mostra dedicata alla storia del Kimono nei secoli apre questo fine settimana al Victoria & Albert Museum di Londra.



Il messaggio della mostra, che si apre il 29 febbraio e sarà in allestimento fino al 21 giugno, sta nel titolo: «Kyoto to Catwalk», a indicare che il più tradizionale dei capi giapponesi, status symbol nel 1600, ha attraversato i secoli e le culture in un'evoluzione costante che lo ha portato sul palcoscenico rock con David Bowie e Freddie Mercury e sulle passerelle dell’alta moda di Yves Saint Laurent, John Galliano e Alexander McQueen. I trecento capi in mostra, provenienti da collezioni private e musei in Giappone, Europa e America oltre che dal grande archivio del V&A, sono esibiti in ordine cronologico.

Una storia millenaria raccontata in 300 capi

Il kimono – parola che significa semplicemente “cosa da indossare” – ha una storia di oltre mille anni. Il punto di partenza della mostra è la Kyoto del 1600, all'inzio del periodo Edo, quando i ricchi mercanti erano alla ricerca di un modo visibile di esprimere il loro successo e la loro raffinatezza. La semplicità del disegno del kimono permette di concentrare l’attenzione sul tessuto opulento, raro e prezioso, e sulla superficie, abbellita da ricami, disegni, dipinti e anche versi in splendida calligrafia.



Nella prima parte sono in mostra kimono d’epoca rarissimi, alcuni dei quali hanno lasciato il Giappone per la prima volta. Ci sono kimono di lusso indossati dai samurai, kimono elaboratissimi creati per le più celebri cortigiane o geishe, pezzi unici da sfoggiare e anche modelli a poco prezzo per la gente comune.

Già nel Seicento la moda non aveva frontiere: i primi kimono esportati in Europa in quegli anni hanno avuto un impatto immediato, diventando vestaglie di lusso che gli aristocratici amavano indossare a casa, mentre stoffe come il broccato francese e il chintz indiano arrivate in Giappone sono state utilizzate per creare kimono con un tocco occidentale.

Nei secoli successivi gli scambi sono continuati sia nel design che nei materiali e nelle tecniche usate. Gli stilisti giapponesi hanno utilizzato coloranti chimici europei per i tessuti, mentre in Europa artisti, poeti e intellettuali sono impazziti per l’arte e il design giapponese e indossare un kimono – non più come vestaglia ma come abito - era considerato il massimo della sofisticazione.