Londra, City sotto assedio tra Brexit e offerte di acquisto

Perché Hong Kong dà l'assalto alla Borsa di Londra

2' di lettura

La city di Londra è sotto assedio, schiacciata tra Brexit e le mire dei capitali stranieri. L'Inghilterra è oggi un paese in stallo totale, dove non c'è più un Parlamento, chiuso fino a metà ottobre da Boris Johnson con una forzatura istituzionale, e dove non c'è nemmeno un Primo Ministro, uscito con le ossa rotte dal Parlamento che lo ha azzoppato.

In questo vuoto di potere , mentre il paese è sull’orlo di un precipizio sconosciuto chiamato Hard Brexit, gli stranieri si sono lanciati all'assalto dei centri nevralgici di Londra: la scalata di Hong Kong, ex colonia britannica, alla Borsa, al cuore della city e della finanza europea. Il London Stock Exchange fa gola a tutti: a inizio estate la corazzata Blackstone, il fondo di investimento più grande al mondo, si è lanciato in una scalata alla Borsa con una proposta di matrimonio tra LSE e il gruppo di informazioni Refinitiv, cosa che farebbe del colosso finanziario americano il primo azionista di Londra. Ora sulla scena compare la Cina.

LEGGI ANCHE / Le 20 big di Piazza Affari dal 1992 a oggi



L'assedio alla roccaforte economica d'Europa si è intensifcata con il crollo della sterlina: la moneta di Sua Maestà, che gli inglesi hanno preteso di non abbandonare quando la Ue ha lanciato l'Euro, è stata per anni un baluardo contro la colonizzazione. Ma la durante l'estate, complice il terremoto Brexit, è scesa ai minimi da 20 anni: con un Pound che valeva 1,5 euro era impossibile tentare scalate al fortino Inghilterra. Ora, con un cambio sulla parità, è di fatto saltata una grossa barriera.

LEGGI ANCHE / Hong Kong rischia la recessione