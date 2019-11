Londra, accoltellati passanti vicino a London Bridge. Ucciso l’aggressore Scotland Yard ha annunciato di aver «fermato» un uomo armato di coltelli che aveva attaccato e ferito diverse persone nelle vicinanze del London Bridge. Al momento non sono chiare le motivazioni dell’atto

L'uomo che ha accoltellato oggi alcuni passanti nella zona di London Bridge, a Londra, è morto in seguito alle ferite riportate dagli spari degli agenti. Lo ha reso noto Scotland Yard in una breve dichiarazione ai media.



«Posso confermare - ha detto Neil Basu, numero 2 di Scotland Yard e responsabile dell’antiterrorismo - che la polizia è stata chiamata per un episodio di accoltellamento attorno alle 14 e che un uomo è stato colpito con armi da fuoco da agenti specializzati. Il sospetto è morto sul posto».

«Posso inoltre confermare che il sospetto indossava un equipaggiamento che al momento riteniamo fosse un falso ordigno esplosivo», ha aggiunto Basu, ribadendo che l’episodio è indagato come un atto di terrorismo, ma senza sbilanciarsi sulla possibile matrice né comunicare per ora l'identità dell'ucciso. Confermato infine il bilancio di alcuni persone ferite fra le vittime dell’accoltellamento, ma non di morti.

Alcuni testimoni sostengono di aver sentito esplodere dei colpi di arma da fuoco. Un cronista presente sul luogo descrive le scene di panico che si sono scatenate: «La gente correva nel panico tra le urla, subito è arrivata la polizia che ha bloccato ed evacuato il Borough Market pieno di gente e turisti, le persone si sono barricate all'interno dei negozi. Siamo ancora tutti in attesa di indicazioni».

Un morto e 4 feriti

Dalle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe attaccato dei passanti prima di essere bloccato da agenti di polizia che hanno esploso colpi di arma da fuoco. Il primo ministro Boris Johnson ha ringraziato la polizia per il pronto intervento. Sul luogo sono intervenute anche le squadre antiterrorismo. Alcuni testimoni sostengono che l’aggressore non abbia agito in solitaria. Secondo il giornalista della Bbc John McManus, testimone oculare dell'accaduto, l'assalitore potrebbe non essere uno solo. A distanza, McManus ha detto di aver visto «un gruppo di uomini» scagliarsi contro un'altra persona e quindi di aver assistito all'arrivo della polizia, inclusi agenti armati, che hanno evacuato il ponte e iniziato a far fuoco».