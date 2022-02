Londra e l’amore finito per gli oligarchi russi: punito Abramovich, ma non serve

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Nel livello superiore della tribuna Matthew Harding dentro lo stadio di Stamford Bridge, la sede del Chelsea Football Club, c'è una bandiera della Russia, con la scritta in caratteri cirillici “Impero Romano”. Quella bandiera non ha un simbolo politico, ma è stata piazzata lì dai tifosi: è dimostrazione di gratitudine verso Roman Abramovich, l’oligarca russo che ha comprato il Chelsea nel 2003 e, allargando i cordoni, ha rapidamente trasformato il club in una delle moderne superpotenze del calcio. Vincitori seriali in Premier League e due volte campioni d'Europa in meno di dieci anni: vittoria in Champions League nel 2012, sotto la guida dell'italiano Roberto Di Matteo; e l'anno scorso.

Ora è probabile, però, che quella bandiera venga rimossa dallo stadio: dopo l'invasione russa dell'Ucraina, il Paperone russo è stato messo al bando. E addirittura si affaccia l'idea che anche il club possa essere sfilato dalle sue mani. Il Governo inglese ha deciso che non potrà più vivere nel Regno Unito, come mossa di ritorsione verso Mosca e il premier Vladimir Putin: bloccare gli interessi economici dei tanti oligarchi russi che hanno messo radici nel Regno Unito. E hanno usato il mondo del calcio come apripista.

Loading...

Il pioniere Berezovsky

Abramovich, magnate con una fortuna stimata in 14 miliardi di dollari (cifra che lo pone “solo” 131esimo posto al mondo secondo Forbes) è stato uno dei primi russi ad investire su Londra: dopo la privatizzazione dell'ex impero sovietico sotto Boris Yeltsin, nei primi anni ‘90, gli oligarchi russi, un gruppo di imprenditori privati emersi dalla dissoluzione dell'Urss, hanno iniziato a trasformare la capitale inglese in una sorta di “Monopoli” a cinque stelle, versando miliardi di rubli che partivano da Mosca: hanno accumulato beni di tutti, dall'immobiliare alle auto di lusso.

Tra i pionieri, Boris Berezovsky, padrone del colosso automobilistico AutoVAZ , e il suo “delfino” Abramovich. Il sistema societario-legale inglese, pochi controlli e poca burocrazia, ha favorito per anni l'afflusso di capitali russi. Con l'acquisto, per la prima volta nella storia, di una squadra di calcio della Premier League, da parte di un russo, scatta qualcosa. Il calcio è stato un salto di qualità: fino ad allora gli oligarchi russi facevano sfoggio di ricchezza a Londra, ma erano tutto sommato delle figure di secondo piano, non facevano parte dell'establishment.

Grazie al Chelsea, Abramovich diventa un personaggio pubblico, ma soprattutto potente. E dunque intoccabile, perché finanzia apertamente il partito conservatore. Il tempismo è cruciale: la svolta coincide con l'ascesa di Vladimir Putin, che nell'aprile del Duemila viene eletto presidente della Russia.