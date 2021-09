Londra e New York migliori città per vivere, Roma al 32° posto. In Asia corre lo sviluppo

3' di lettura

Sono Londra e New York le città dove è meglio vivere. Sul podio dell’indagine internazionale «Cities of Choice», condotta dal Boston Consulting Group e dal BCG Henderson Institute, svettano le due megalopoli, seguite dalla piccola capitale europea Helsinki. Delle 45 città considerate, Roma - unica italiana sotto esame - si colloca invece al 32° posto ottenendo una buona posizione solo nella categoria «capitale sociale» (che racchiude connessioni sociali, inclusività e uguaglianza, identità culturale e sicurezza), ma risulta quint’ultima invece per opportunità economiche offerte.

Il ranking riflette i bisogni dei residenti

Il ranking è stato elaborato utilizzando 155 indicatori e con la partecipazione di 25mila residenti che hanno risposto a questionari mirati. Sono state prese in considerazione le principali capitali del mondo, escludendo quelle per cui non erano disponibili i dati. Il risultato è una fotografia delle metropoli con le più interessanti dinamiche di sviluppo, valutate in base a cinque categorie che “sintetizzano” i bisogni dei residenti: opportunità economiche, qualità della vita, interazioni con le autorità, capitale sociale e velocità del progresso urbano.

Conferme, sorprese e astri nascenti

Dopo le prime tre città che conquistano il podio, si incontrano Copenaghen e Abu Dhabi. Ottimo il piazzamento di Madrid, che arriva sesta nel mondo. Cinque le città europee nella top ten: insieme a Madrid, Helsinki e Copenhagen si incontrano anche Vienna e Zurigo. Qualche sorpresa, invece, nel vedere finire a metà classifica città come Parigi, Toronto e Vancouver. La capitale francese, in particolare, viene bocciata per capacità di cambiamento praticamente nulla, le due località canadesi per lo scarso capitale sociale. Qualche problema si avverte anche a Berlino (29° posto) dove pesano, anche qui, la lentezza nell’adattamento ai cambiamenti e i rapporti con le istituzioni locali. A tutto vantaggio di città emergenti come Pechino, Shanghai e Dubai, incluse nel report di Bcg tra gli «astri nascenti» per la rapida trasformazione registrata negli ultimi anni: divenute presto riferimenti economici e poli culturali importanti, ricche di infrastrutture, la loro metamorfosi però spesso non è stata omogenea in tutte le aree e stridono alcune valutazioni. A Pechino, ad esempio, la qualità della vita da parte dei residenti è considerata ancora scarsa, soprattutto per quanto riguarda la cure mediche e le interazioni con le autorità. Ultima nella graduatoria, Santiago del Cile.

La scarsa velocità di cambiamento frena le città europee

Così, mentre in Italia si avvicina l’appuntamento elettorale del 3-4 ottobre (le città metropolitane che andranno al voto sono Milano, Roma, Torino, Bologna e Trieste e Napoli), i risultati di questa nuova classifica aiutano a comprendere le priorità dei cittadini e a scoprire come sono cambiate le esigenze di chi vive in città con l’arrivo della pandemia da Covid-19.

Nessuna città tra quelle esaminate ottiene ottimi risultati in tutte le cinque categorie di valutazione. È interessante notare, ad esempio, che chi svetta per capitale sociale e nel rapporto con le autorità, spesso ottiene risultati mediocri nell’ambito delle opportunità economiche.