Londra filo-Zelensky spaccata sui Mondiali: sostenere l’Ucraina o la nazionale del Galles?

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Nel pomeriggio di domenica 5 giugno Londra si trasformerà in una sorta di carnevale brasiliano. È il giorno finale dei festeggiamenti per i 70 anni di regno della Regina Elisabetta: una parata multicolore, che ripercorre tutte le epoche storiche della sovrana (dal punk a Doctor Who; dal BritPop alle olimpiadi), affollerà le strade. Per l'occasione verrà anche portata in processione la mozzafiato Golden State Coach, la carrozza reale tutta d'oro. A bordo, tuttavia, la sovrana non ci sarà: è troppo anziana per sopportare il disagio. Coincidenza casuale della storia, mentre il “Pageant” che chiude la 4 giorni di celebrazioni per il Giubileo di Platino animerà la capitale, la Guerra in Ucraina, sotto altre spoglie, si sposta nel Regno Unito.

Quello stesso pomeriggio, ma a 200 chilometri più a ovest di Londra, un intero paese sarà in trepidazione. Al Millennium Stadium di Cardiff, supermoderna arena di rugby (che cinque anni fa ospitò l'infausta finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid), il Galles sfida l'Ucraina per un posto nella Coppa del Mondo.

Calcio&Geopolitica

Non c'è in ballo solo un biglietto per il Qatar, che per il Galles sarebbe già un evento. Ma una partita minore, a cui nessuno avrebbe dato troppa importanza, diventa un evento simbolo: guerra contro pace; occidente contro Russia; bene contro male. Parafrasando la famosa massima del barone Von Clausewitz, nella società moderna dello spettacolo e dell'intrattenimento, “il calcio è la continuazione della politica con altri mezzi”. Per l'Ucraina, che ha liquidato la Scozia, l'occasione di rivalsa mondiale è enorme: la nazionale di Kiev c'era anche agli ultimi Mondiali del 2018, ospitati, ironia della sorte, proprio dalla Russia, e allora era allenata da Andriy Shevchenko, gloria nazionale e del Milan. Ora una qualificazione per Qatar 2022 avrebbe un valore politico enorme: il paese bombardato dalla Russia si presenterebbe a Doha tra tutti gli onori. E anche una rivincita verso la Russia: la Fifa ha escluso Mosca dai Mondiali. Se l'oppressa Ucraina, invece, partecipasse, l'occidente avrebbe un altro motivo per esultare.

Loading...

Un paese diviso

Per un pomeriggio, dunque, le verdi colline del Galles, terra povera di ex minatori, si trasformerà in un crocevia delle tensioni mondiali: ucraini e gallesi, peraltro, dividono un analogo destino di popoli oppressi e invasi. Al Regno Unito, e soprattutto al premier Boris Johnson, piacerebbe che l'Ucraina si qualifichi. Londra è oggi il più acerrimo nemico della Russia: l'Inghilterra è il paese europeo che sta inviando più armi in Ucraina; Johnson è il premier che più volte ha visitato Kiev; il governo inglese ha fatto dell'Ucraina una bandiera della difesa dei valori occidentali e della democrazia. La tentazione del biscotto, di far vincere gli sfortunati ucraini, è forte.Ma la gente di Cardiff, che deriva dal gallese Caer Didio, ossia il forte di Aulo Didio, il generale romano che costruì il primo insediamento nel 75 dopo Cristo, non è dello stesso parere: contrario alla Brexit e nemico del Governo di Londra, il Galles vuole vincere la partita non foss'altro che per fare un favore a Londra.

Se Gareth Bale, la star del Galles, disoccupato e panchinaro a Madrid, ma leader carismatico a Cardiff, affondasse l'Ucraina, la Gran Bretagna sarebbe l'unico paese a spedire due sue nazionali ai Mondiali. Benzina nel motore snob e patriottico del paese. Il partito conservatore è spaccato in due: tra chi tifa Ucraina, per alimentare la propaganda anti-russa. E chi, mosso dal nazionalismo, e tifa Galles. Sui Mondiali si apre una frattura, nel paese. “Che fare?” si domandava Lenin dopo la Rivoluzione bolscevica. Se lo domandano anche a Cardiff.