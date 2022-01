Londra, Google si compra i grattacieli di Central StGiles per 1 miliardo di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Google crede in Londra e nel futuro del settore uffici. Il colosso americano ha annunciato un nuovo investimento da 730 milioni di sterline, pari a 1 miliardo di dollari, per acquistare il complesso di Central StGiles nel centro di Londra, dove da anni è in affitto.

Il coloratissimo complesso di uffici, che era stato il primo progetto londinese realizzato da Renzo Piano nel 2010, è stato venduto da Legal & General Group e Mitsubishi Estate. Google affitta dal 2011 circa il 40% del complesso di tre edifici intorno a una piazza pubblica con uffici ai piani superiori e ristoranti e negozi al pian terreno.

Poco lontano è in via di costruzione anche il nuovo quartier generale europeo di Google, un edificio da 100mila mq su 11 piani dietro la stazione ferroviaria di King's Cross, un altro investimento da 1 miliardo di dollari. Tra la nuova sede e Central StGiles, il gruppo potrà ospitare 10mila persone nei suoi uffici londinesi.

Allo stato attuale Google ha 6.400 dipendenti nel Regno Unito, ma intende reclutare centinaia di persone. Il gruppo ha messo in chiaro di non condividere il pessimismo sul futuro del settore uffici, nonostante l’incremento del lavoro in remoto durante la pandemia e l’aumento degli spazi vacanti a Londra, dove molti uffici sono stati riconvertiti in abitazioni.

L’acquisto di Central StGiles dimostra «la fiducia nell’ufficio come luogo per la collaborazione e i contatti dal vivo tra persone», ha detto Google in un comunicato. A livello globale il 20% dei dipendenti del gruppo lavora da casa a tempo pieno, mentre la maggior parte è stata invitata ad andare in ufficio almeno tre giorni alla settimana. Il gruppo intende ora investire «molti milioni» nella ristrutturazione di Central StGiles per creare spazi più flessibili all’interno, grandi sale per il lavoro di squadra e nuove zone di lavoro coperte all’esterno per consentire ai dipendenti di stare il più possibile all’aria aperta.



Google ha sottolineato che il duplice investimento rappresenta anche un segnale di fiducia nella capitale britannica nonostante Brexit.

«Abbiamo avuto il privilegio di essere presenti nel Regno Unito da quasi vent’anni e l’acquisto di Central StGiles dimostra il nostro impegno costante per contribuire alla crescita e al successo del Paese», ha dichiarato Ruth Porat, chief financial officer di Google.

L’ultima acquisizione di Google «invia un chiaro messaggio che la capitale è una calamita per gli investimenti, per gli affari e per le persone di talento –, ha detto Sadiq Khan, sindaco di Londra –. Questo contribuirà a mantenere la posizione di Londra come un centro globale della tecnologia».