Londra, Johnson contestato da Tories e Labour per gestione Covid Coprifuoco alle h.22 per bar e ristoranti ma metrò affollatissimo. Denuncia dei medici per “strage parallela”, pazienti non-Covid restii all’ospedale.

Un “autunno caldo” quello inglese. Oltre alle incertezze sulla Brexit che continuano a gravare sull'economia di Londra, il Covid-19 istilla ogni giorno nuove tensioni politiche e sociali.

Solo nella giornata di domenica 4 ottobre il numero di nuovi casi di positività è schizzato a quota 22.961, quasi il doppio rispetto a quelli del giorno prima (oltre 12.872) e il quadruplo di venerdì. Si tratta di dati preoccupanti ma secondo il governo si tratta di un “errore statistico”; 15.841 nuove infezioni non erano state registrate nella settimana precedente “per un problema tecnico” e quindi saranno aggiunte nel computo di questi giorni. Una spiegazione che non ha convinto tutti. Va ricordato che, fino a pochi giorni fa, il computo giornaliero dei nuovi casi di Covid oscillava attorno a quota 6mila.Molti osservatori sostengono che il governo non fornisca dati chiari su quanti siano i nuovi casi, ogni giorno. In altre parole, quale è il trend effettivo? Quanti sono ora realmente i nuovi casi di Coronavirus ogni 24 ore? Per il momento il governo non ha aggiunto altri dettagli.Un altro tema riguarda il coprifuoco e in particolare le serrate di pub e ristoranti, obbligati a chiudere entro le h.22, in tutto il Regno Unito.

Boris Johnson sulla Bbc ha difeso la misura citando “evidenze scientifiche” in quanto dopo una certa ora (e dopo più drink) i comportamenti sociali sarebbero meno responsabili. La contestazione avanzata è che, dopo le h.22, si riverserebbero in strada migliaia di persone, contemporaneamente, proprio in uscita dai locali. Le immagini che circolano in Internet soprattutto per quanto riguarda Londra, non sono molto confortanti. E mostrano che i vagoni della metropolitana sono quasi sempre affollatissimi. Da qui, una serie di contestazioni al governo di Johnson. Contestazioni trasversali, da destra e da sinistra: sia dai conservatori liberisti, brexiter e in taluni casi scettici nei confronti delle nuove restrizioni o di un eventuale nuovo lockdown in Regno Unito. Alcuni deputati tory, come Steve Baker, in aperta polemica con Boris, sono riusciti a ottenere dal primo ministro una importante concessione: in caso di una nuova “chiusura” del Paese, sarà il Parlamento ad avere l'ultima parola.

In prima linea tra i contestatori vi sono anche i medici di base che hanno scritto all'Esecutivo Johnson per richiamare l'attenzione sulle morti in eccesso non legate al Covid 19, sensibilmente in aumento nelle ultime settimane: sono ben diecimila da giugno nelle case britanniche. Il dato sarebbe imputabile alla resistenza a recarsi dal medico o in ospedale per altre malattie (causa paura Covid). E ciò genererebbe una “strage” parallela.