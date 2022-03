Londra lancia il primo NFT sostenibile: l’idea è italiana

Ascolta la versione audio dell'articolo

All’inizio dell’anno, a Losanna, in Svizzera, nel quartier generale del Wwf, la più grande e potente associazione ambientalista al mondo, avevano avuto un’idea brillante: lanciare degli NFT (Not Fungible Token) per finanziarsi. Dilaga la moda delle opere d’arte digitali, comprate - a prezzi da sballo - nel metaverso e “garantite” dalla blockchain. Così ai primi di febbraio la fondazione che protegge gli animali aveva annuncio la vendita di 13 NFT, ognuno dedicato a una specie in via di estinzione. Lo scopo, nobile, era quello di raccogliere fondi per proteggere la natura.

La rivolta degli ambientalisti

Non l’avessero mai fatto: il popolo ambientalista è insorto, sui social media, contro il loro paladino: gli NFT, che utilizzano la tecnologia dei “blocchi a catena” per assicurare autenticità e unicità dell’opera artistica, in realtà un banale file, hanno un consumo sproposito di elettricità. Uno schiaffo all’ambiente. Nonostante le buone intenzioni, il Wwf ha dovuto fare a malincuore marcia indietro.

NFT e più in generale tutto il mondo della blockchain, sembrano fare a pugni con l'ecologia e più generale con i principi Esg, oggi la bussola del mercato e della società. Ecco che allora, a Londra, hanno pensato a come coniugare NFT e sostenibilità: l’idea è di un italiano, Paolo Taticchi, l’accademico Under 40 più influente al mondo.

Professore della UCL (University College of London) School of Management, e uno dei massimi esperti di sostenibilità aziendale, Taticchi ha lanciato il “Manifesto di sostenibilità NFT” per sensibilizzare sulle opportunità e sui rischi ambientali per le aziende che vogliono cavalcare la nuova onda delle opere digitali. Per promuovere il messaggio di un uso responsabile della blockchain, il manifesto medesimo è accessibile solo tramite un NFT, “pezzo” unico e non in vendita, ma sostenibile perché a basso impatto ambientale.

L’idea sostenibile del team italiano

Ideato per la prima volta da Taticchi, l’NFT sostenibile è stato creato grazie a una squadra tutta italiana composta dal disegnatore Michele Fabbro e dall’artista i Massimiliano Donnari (noto con la sigla “MAMO”).