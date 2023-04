Londra, lascia il vicepremier Raab accusato di molestie e bullismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, ha annunciato le sue dimissioni con una lettera pubblicata su Twitter. Ieri era stato consegnato al primo ministro Rishi Sunak il delicatissimo rapporto interno - stilato dall'avvocato Adam Tolley e non ancora reso pubblico - da lui stesso commissionato sulle accuse di comportamento aggressivo e “bullismo” nei confronti di alcuni sottoposti avanzate qualche mese fa contro Raab. Nella lettera Raab sottolinea anche che l'inchiesta ha creato un pericoloso precedente, ma che continuerà a sostenere il governo. Fonti interne a Downing Street insistono sul fatto che il premier britannico non ha chiesto a Raab di dimettersi: lo riporta la Bbc.

«Inchiesta pericoloso precedente»

“Ho chiesto l’inchiesta e mi sono impegnato a dimettermi, se avesse scoperto qualsiasi tipo di bullismo. Credo che sia importante mantenere la mia parola”, scrive Raab. “Nel fissare la soglia per il bullismo così bassa - aggiunge - questa inchiesta ha creato un pericoloso precedente. Incoraggerà false denunce contro i ministri e avrà un effetto dissuasivo su coloro che guidano il cambiamento per conto del vostro governo - e in ultima analisi il governo britannico persone”.

Raab sottolinea inoltre, come riporta il rapporto sul suo operato, che in quattro anni e mezzo non ha mai imprecato o gridato contro qualcuno, né tantomeno ha lanciato qualcosa o intimidito fisicamente qualcuno, né ha cercato intenzionalmente di sminuire qualcuno.

Le denunce per comportamenti offensivi

Le accuse nei confronti di Raab erano emerse a novembre, quando si era cominciato a parlare della ’’cultura della paura’’ che aveva instaurato nei dipartimenti che aveva diretto quale ministro degli Esteri e segretario per la Brexit. Dopo che erano state presentate diverse denunce formali per comportamenti offensivi nei confronti del personale, Raab aveva negato e chiesto una indagine ad hoc. Lo stesso Sunak è finito sotto accusa, perché avrebbe saputo del ’’comportamento inaccettabile’’ di Raab prima di nominarlo vice premier e ministro della Giustizia.

Le dimissioni di Raab portano a tre i ministri di peso - tra cui il viceministro Sir Gavin Williamson - che lasciano il Governo da quando Sunak è entrato a Downing Street a ottobre 2022 promettendo un governo di integrità.