Londra out o in? Il super bilancio Ue rischia l’alt di Giuseppe Chiellino

(AFP)

3' di lettura

Sarà un avvio di legislatura impegnativo quello che attende il nuovo Parlamento europeo uscito dalle urne. Il primo banco di prova sarà il bilancio a lungo termine dell’Unione (Quadro finanziario pluriennale, Qfp) 2021-2027. Con l’aggravante dell’ombra lunga di Brexit, dopo il rinvio dell’uscita del Regno Unito a fine ottobre, la partecipazione degli elettori britannici al voto e le dimissioni annunciate venerdì dalla premier Theresa May.

A Bruxelles si confrontano due scuole di pensiero. La prima - spiega un alto eurofunzionario - è che «la Ue non ha interesse ad “importare” incertezza e instabilità dal Regno Unito intrappolato nelle proprie convulsioni sulla Brexit, che nessuno sa come e quando si concluderanno». Questa dunque è un’altra buona ragione per trovare un accordo sul Qfp entro l’autunno: «Eviterebbe all’Unione di diventare ostaggio del conflitto interno al Regno Unito, dimostrerebbe che anche a 27 la Ue va avanti, fornirebbe prevedibilità per gli investimenti e chiarirebbe le implicazioni finanziarie per gli Stati membri. Ciò potrebbe anche almeno aiutare a far emergere a Londra una maggioranza a favore di una qualche soluzione. E nel caso in cui la Gran Bretagna decidesse di restare nell’Unione le implicazioni per i 27 sarebbero positive».

LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER IL BUDGET EUROPEO LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE PER IL BUDGET EUROPEO

L’altro scenario, definito «inerziale», è che senza una chiara visione sulla Brexit il Consiglio non può raggiungere un accordo, «con conseguenze speculari a quelle del primo scenario e negative per il processo decisionale ed il funzionamento dell’Ue».

Le risorse per i nuovi compiti

La Commissione ha formulato la sua proposta un anno fa, basata sull’Unione a 27 senza il Regno Unito e cercando di colmare il “buco” di una dozzina di miliardi all’anno lasciato dai britannici. Obiettivo era non ridurre le risorse per le politiche europee e avere margini sufficienti per i nuovi compiti che l’Unione, su richiesta degli Stati membri, deve affrontare: clima, migrazioni e sicurezza.