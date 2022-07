Londra: al Sadler's Wells Theatre un classico come South Pacific

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tempo di picnic & musica. Al Ravinia Park, fuori Chicago, si ascolta una delle maggiori orchestre al mondo, la Chicago Symphony - ma anche Esperanza Spalding o Sting - comodamente distesi sul prato. Attraversato l'Atlantico, al Festival d'opera di Glyndebourne l'intervallo dura un'ora e mezza, lasciando così tempo per un picnic fra i verdi prati del Sussex. A Londra ci immergiamo invece nei musicals, mentre nella Puglia assolata scopriamo uno dei gradi operisti, Francesco Cavalli.



Londra

Dal 27 luglio al 28 agosto al Sadler's Wells Theatre un classico come South Pacific, musica di Richard Rodgers, libretto di Oscar Hammerstein II.Il Festival d'opera di Glyndebourne, nel Sussex a un'ora di treno da Londra, prosegue fino al 28 agosto con “Bohème” di Puccini, “Alcina” di Händel, “Don Pasquale” di Donizetti, “Les Mamélles de Tiresias” – in dittico assieme alla “Voix humaine” – di Poulenc.

Chicago

Dal 28 al 31 luglio al Grant Park il festival Lollapalooza, uno dei maggiori raduni musicali; headliners sono i Metallica, Dua Lipa, J. Cole, Green Day.Per una musica diversa andiamo al Ravinia Festival, a 40km, e ascoltiamo ad es. la Chicago Symphony Orchestra il 29-30 seduti sul prato facendo picnic; fino al 18 settembre.

Martina Franca

Il 25-29-31 nel rinnovato Teatro Verdi, per il 48° Festival della Valle d'Itria, buona occasione per ascoltare la prima in tempi moderni del “Xerse” del grande seicentesco Francesco Cavalli, dirige Federico Maria Sardelli con l'Orchestra Barocca Modo Antiquo. Regista è Leo Muscato; il ruolo principale del Re di Persia è affidato al controtenore Carlo Vistoli; ad affiancarlo le voci di Carolina Lippo, Ekaterina Protsenko, Dioklea Hoxha, Carlo Allemano. La vicenda narrata è quella di Serse I che regnò sulla Persia quattro secoli avanto Cristo. L'opera fu allestita anche a Parigi per festeggiare le nozze del Re Sole.