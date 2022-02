Londra torna nel mirino degli investitori italiani: attrazione Holland Park

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel mercato londinese, sempre dinamico e mutevole, c’è un quartiere in fortissima ascesa. Holland Park è ricercato per le sue caratteristiche adatte alle richieste post-pandemia: è una zona verde, che si sviluppa intorno al bellissimo parco dal quale prende il nome, dominata da grandi ville individuali con vasti giardini. Tutte le richieste degli acquirenti più abbienti – spazio, privacy, verde, contesto prestigioso - possono quindi essere soddisfatte in questo quartiere adiacente a Kensington e Notting Hill. È una zona cosmopolita e molto ricercata dagli italiani, anche perchè a Holland Park si trova la Sial, Scuola italiana a Londra.

«Gli italiani rappresentano di gran lunga la maggioranza della comunità europea a Holland Park e molti si sono trasferiti qui proprio perchè c’è Sial, l’unica scuola bilingue italiano-inglese - spiega Jack Davison, senior manager dell’agenzia Marsh & Parsons -. Molte famiglie inizialmente affittano casa per essere vicine alla scuola e poi decidono di restare per la bellezza della zona, dove si sentono davvero a casa».

Will Watson, responsabile del mercato londinese per l’agenzia The Buying Solution, conferma che il quartiere «con il suo bellissimo parco, le piazze-giardino, le ville bianche e la celebre scuola italiana è molto attraente per le migliori famiglie italiane. Molti italiani si stanno spostando qui da South Kensington e Earl’s Court e considerano Holland Park più raffinata di Notting Hill».

Non è un caso che Christian Candy, celebre per il complesso One Hyde Park a Knightsbridge che aveva rappresentato l’apice dell’immobiliare di lusso battendo ogni record di prezzo, abbia scelto Holland Park per il suo nuovo progetto immobiliare super-prime. Il complesso di nuova costruzione di 80 Holland Park comprende 25 residenze di diverse dimensioni, con prezzi che partono da 2,25 milioni di sterline per gli appartamenti con due camere da letto e salgono oltre i 13,7 milioni di sterline per gli attici.

I residenti hanno accesso a un cinema privato, una business suite, sale per incontri, una spa con piscina di 17 metri e un servizio di concierge 24 ore al giorno.