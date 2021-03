Londra, tutte le misure sulla casa Nel 2020 i prezzi delle case sono saliti dell'8,5%, l’aumento più sostenuto dal 2014 nonostante i lunghi periodi di lockdown di Nicol Degli Innocenti

(Reuters)

Nel 2020 i prezzi delle case sono saliti dell'8,5%, l'aumento più sostenuto dal 2014 nonostante i lunghi periodi di lockdown

Settore immobiliare in primo piano nella Finanziaria presentata oggi a Londra. Il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak ha annunciato una serie di misure per tutelare e rilanciare il settore. Per aiutare i giovani e gli acquirenti di prima casa, Sunak ha annunciato una garanzia sui mutui per immobili di un costo fino a 600mila sterline. Per diventare proprietari basterà avere un deposito del 5% del valore della casa e ottenere un mutuo per il restante 95%, più facile da ottenere dato che sarà garantito dal Tesoro.



I mutui del 95% erano spariti dopo la crisi finanziaria del 2008, ha detto il cancelliere, ma le maggiori banche del Paese, tra cui Barclays, Natwest, Hsbc, Lloyds e Santander si sono impegnate a offrirli già da aprile.

«Vogliamo dare al maggior numero possibile di persone la possibilità di comprare casa -, ha detto Sunak -. Vogliamo trasformare generation rent in generation buy».

Il cancelliere ha anche prorogato la sospensione delle imposte di bollo per gli immobili di valore inferiore alle 500mila sterline, che rappresentano nove vendite su dieci in Gran Bretagna, e la riduzione della tassa per immobili di valore superiore al mezzo milione.

La misura, introdotta nel luglio scorso, era in scadenza a fine marzo, ma sarà prolungata per tre mesi, fino al 30 giugno. Non ci sarà però un brusco ritorno allo status quo ante il primo luglio. Il cancelliere ha annunciato che per altri tre mesi la tassa verrà sospesa per gli immobili di valore inferiore alle 250mila sterline.