Londra, in vendita per 55 milioni di sterline l’ex quartier generale di Gucci

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

L’ex quartier generale londinese di Gucci è stato messo in vendita per 55 milioni di sterline (quasi 64 milioni di euro) dopo essere stato trasformato nella casa più costosa attualmente sul mercato nel distretto di Mayfair della capitale britannica.

La casa, disponibile anche per l’affitto per 40.000 sterline a settimana (oltre 46mila euro), comprende otto camere da letto, un giardino terrazzato, una piscina, un giardino d’inverno e un solarium.

La domanda per le migliori case di Londra è aumentata notevolmente dopo la pandemia sia per le vendite che per gli affitti, anche grazie alla sterlina più debole che attira sempre più acquirenti dall’estero. All’inizio di questo mese, Bloomberg News ha rivelato che uno degli uomini più ricchi della Svizzera, Ernesto Bertarelli, patron di Alinghi vincitore di di due America’s Cup di vela, ha acquistato una casa nel quartiere londinese di Belgravia per 92 milioni di sterline, oltre 106 milioni di euro.

Sotto vincolo storico

L’ex proprietà di Gucci ha le dimensioni di circa 19 case medie del Regno Unito ed è classificata come bene sotto vincolo storico. Progettato in stile neoclassico dall’architetto Robert Taylor, fu costruita nel 1700 e un tempo era la casa londinese di Lord Brougham, che ospitò la regina Vittoria e il primo duca di Wellington nella proprietà nel suo ruolo di Lord Cancelliere.

Loading...

Transazione in mano a Beauchamp Estates



Beauchamp Estates, consulente per immobili di fascia alta, è stato incaricato di mediare la vendita della proprietà, situata in di Grafton Street o di trovare un inquilino con un budget sufficiente per l’affitto. La proprietà della casa di lusso è detenuta attraverso un trust offshore, secondo il registro fondiario.