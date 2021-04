Londra, in vigore il Westminster City Plan

In previsione un aumento dei prezzi

Una conseguenza immediata sarà l’aumento dei prezzi delle case di grande metratura esistenti. «Il nuovo piano regolatore di Westminster cambia notevolmente le regole per il settore residenziale nel quartiere -, spiega Richard Rogerson dell’agenzia RFR -. Gli appartamenti grandi già costruiti o in via di costruzione diventeranno ancora più ricercati e preziosi. Resta da vedere se le case più piccole saranno altrettanto apprezzate da investitori e inquilini».

Sacrificare le dimensioni è anche in controtendenza alle esigenze attuali del mercato. In seguito ai lunghi mesi di lockdown oltre alla domanda di case con giardino o spazio all'esterno è aumentata anche la domanda di case di maggiori dimensioni con la possibilità di uno studio o ufficio.

«Le limitazioni imposte dal Piano al settore prime e super-prime arrivano in un momento cruciale per il settore residenziale, in cui la maggiore richiesta è di più spazio -, afferma Will Watson, responsabile per Londra di The Buying Solution, parte di Knight Frank -. Ci sarà un impatto positivo sugli appartamenti di grande metratura già sul mercato, dato che diventeranno rari e avranno il potenziale di mantenere il loro valore sul lungo termine».

La domanda di case grandi aumenta

Buone notizie per chi è riuscito a costruire prima dell’entrata in vigore delle nuove regole. Come uno dei maggiori progetti residenziali in via di completamento, The Bryanston, progettato dall’architetto Rafael Vinoly, situato a Marble Arch. Oltre metà dei 54 appartamenti nel complesso di 18 piani hanno metrature superiori ai 200 mq, oltre a soffitti di tre metri e finestre a tutt’altezza con vista su Hyde Park. I prezzi degli appartamenti partono da 2,5 milioni, per le grandi metrature si parte da 6,5 milioni di sterline.

«Abbiamo già notato un aumento della domanda di case con spazi interni generosi, luce naturale e vista sul verde -, spiega Lottie Greaves, Sales Manager, Almacantar -. Queste nuove priorità degli acquirenti, unite al fatto che a Westminster non ci sarà più offerta, non possono che far aumentare il valore dei grandi appartamenti».