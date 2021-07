Londra vuole riscrivere il protocollo nordirlandese. No di Bruxelles: avanti con la procedura di infrazione

La proposta di Londra: regole differenziate

La proposta-chiave di Londra è l’avvio di un doppio sistema regolamentare, che permetterebbe a tutte le merci, prodotti alimentari compresi, di circolare liberamente in Irlanda del Nord a patto che siano in regola con le norme fitosanitarie europee o britanniche. I farmaci invece dovrebbero essere esclusi del tutto dal protocollo.

Londra però finora si è rifiutata di restare in linea con le regole Ue perché, ha spiegato Frost, sarebbe una «negazione di Brexit» e della sovranità britannica riconquistata a caro prezzo.

La Ue dovrebbe quindi accettare sulla fiducia la dichiarazione degli esportatori britannici che le merci in questione sono destinate solo all’Irlanda del Nord e non proseguiranno verso la Repubblica d’Irlanda e il resto della Ue.

Da Londra anche un ramoscello d’ulivo

Frost è stato però meno bellicoso del solito. La Gran Bretagna non intende per ora stracciare del tutto il protocollo o invocare l’articolo 16, che permette a entrambe le parti di sospenderlo in circostanze di estrema difficoltà. «Abbiamo deciso che non è il momento giusto per farlo», ha detto il ministro, optando invece per nuovi negoziati.

Da un lato Frost ha blandito, affermando che «le difficoltà che abbiamo nel gestire il protocollo sono ora l’ostacolo principale a costruire un rapporto con la Ue». Un nuovo testo porrebbe invece «le fondamenta più forti e di lungo termine per trovare interessi comuni». Come dire: troviamo una intesa su questo tema e non ci saranno ombre sulla nostra alleanza. Dall’altro lato il ministro britannico è stato invece inamovibile. Le proposte britanniche «necessitano cambiamenti sostanziali al protocollo che riteniamo necessari per gestire la situazione che ci troviamo ad affrontare», ha scandito.